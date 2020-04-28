شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة أرجنتينية: رئيس البرازيل يعيد ذكريات مارادونا مع الوصل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اهتمت وسائل إعلام أرجنتينية بظهور رئيس البرازيل جايير بولسونارو مرتدياً قميص نادي الوصل خلال بث مباشر قام به من حسابه الرسمي على موقع "فيس بوك"، يتحدث خلاله للشعب البرازيلي.

ونشرت صحيفة "أوليه" الأرجنتينية موضحة أن بولسونارو أعاد ذكريات النجم الأرجنتيني السابق، دييغو مارادونا مع الوصل، عندما تولى تدريبه في 2010-2011.

وأوضحت: "فاجأ جايير بولسونارو، مواطني البرازيل ومتابعي البث الذي ظهر خلاله مرتدياً قميص فريق مارادونا السابق، إذ أنها ليست المرة الأولى التي يظهر فيها مرتدياً قميص الوصل، بعدما ارتداه خلال اجتماع رسمي أيضاً في 7 أبريل الماضي".

وأضافت: "رئيس البرازيل معروف عنه حب ارتداء قمصان الأندية والمنتخبات، علماً أنه مشجع معروف لنادي بالميراس، لكن ليس لديه مشكلة في ارتداء قمصان الأندية الأخرى، إذ ارتدى قمصان أندية فلامنغو وفاسكو دي غاما وبوتافوغو وسانتوس وسبورت ريسيفي وغريميو وفلومينينسي". تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | صحيفة أرجنتينية: رئيس البرازيل يعيد ذكريات مارادونا مع الوصل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.