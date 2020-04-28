شكرا لقرائتكم خبر عن دينامو زغرب يستأنف تدريباته مع تخفيف إجراءات «عزل كورونا» في كرواتيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعاد دينامو زغرب بطل الدوري الكرواتي لكرة القدم فتح التدريبات للاعبيه، مع بدء كرواتبا مرحلة تخفيف إجراءات العزل العام المتعلقة بفيروس كورونا المستجد.

وأبلغ مدرب الفريق يوفيتشفيتش النادي أن «تنظيم الحصص التدريبية معقد إلى حد ما في هذه اللحظة، لأن هناك تدريبات يجب أن يقف فيها اللاعبون إلى جانب بعضهم البعض لكن علينا التأقلم والتحلي بالحذر من الناحية الاجتماعية، وينبغي أن ندرك أن الصحة تأتي أولًا مع الالتزام بتعليمات الحكومة.

ووضع مدرب الفريق أولى خطوات التدريب وتقسيم الفريق إلى مجموعات تضم كل واحدة خمسة لاعبين من أجل الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي، مما يعني أن اللاعبين عليهم البقاء بعيدين عن بعضهم البعض طيلة الوقت«.

ويتصدر الفريق الذي أحرز 13 لقيًا من آخر 14 لقباً في الدوري الكرواتي، ترتيب دوري الدرجة الأولى برصيد 65 نقطة من 26 مباراة بفارق 18 نقطة عن رييكا أقرب ملاحقيه والذي كسر هيمنة دينامو لفترة وجيزة في 2017. وتتبقى عشر جولات على نهاية الموسم.

ومن المتوقع استئناف منافسات الدوري الكرواتي الذي يضم عشرة فرق في 30 مايو القادم.

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