شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أولمبياد طوكيو: اليابان لن تستضيف الألعاب إذا تأجلت بعد 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نقلت صحيفة يابانية عن يوشيرو موري رئيس أولمبياد طوكيو 2020 قوله اليوم الثلاثاء إن اليابان ستلغي استضافة الألعاب، إذا لم تتمكن من إقامتها في 2021 بعد أن تأجلت بالفعل لمدة عام واحد.

واتفقت اللجنة الأولمبية الدولية مع الحكومة اليابانية الشهر الماضي على تأجيل الأولمبياد حتى يوليو 2021، بسبب جائحة فيروس كورونا، حيث قتل الآلاف حول العالم.

لكن مع تزايد أعداد المصابين والوفيات حول العالم، وتوقع خبراء بالحاجة لوقت طويل قبل إنتاج لقاح لهذا الفيروس المستجد، زادت التساؤلات حول إمكانية الحاجة للمزيد من التأجيل.

وردًا على سؤال حول إمكانية استضافة طوكيو للأولمبياد إذا تأجلت حتى 2022، قال موري في مقابلة مع صحيفة نيكان اليابانية الرياضة «لا، ففي هذه الحالة سيتم إلغاء الأولمبياد».

لكن رئيس الوزراء السابق لا يزال يشعر بالثقة بشأن إمكانية إقامة الأولمبياد في 2021.

ونقلت الصحيفة عن موري قوله: «لقد قررنا تأجيل الأولمبياد حتى الصيف المقبل، بعد أن نكون قد فزنا بالمعركة. ستكون الأولمبياد أكثر قيمة من أي ألعاب سابقة إذا نجحنا في إقامتها بعد الفوز بهذه المعركة. يجب أن نثق في ذلك وإلا لن نحصد ثمار جهودنا الكبيرة وعملنا الجاد».

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