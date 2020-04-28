شكرا لقرائتكم خبر عن موقف خالد الغندور من حديث علي معلول عن الزمالك في «رامز مجنون رسمي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، اندهاشه من رد على معلول، الظهير الأيسر التونسي في فريق الأهلي، على سؤال رامز جلال له في برنامجه «رامز مجنون رسمي» بشأن الزمالك.

وسأل رامز جلال، لاعب الأهلي على معلول خلال البرنامج «أجيب الثعبان وللا توقع للزمالك؟» فكان رده «هات الثعبان».

وعلق «الغندور» على رد على معلول قائلًا: «هو شئ مضحك، لكني فوجئت بالصفحات الأهلاوية تنشر صورة على معلول على أنه نجم كبير».

وأضاف: «ده على أساس إنه بعيدا عن إنه برنامج فكاهي أو برنامج مقالب، والثعبان هايقرصه، فيقول لا خلي الثعبان يقرصني وأموت وأسيب عيلتي وأسرتي علشان ممضيش للزمالك، كلام ضحك على الدقون».

وتابع: «طبعا الزمالك مش هايعرض عليه إن يوقع، والمستشار مرتضى قال قبل كده مش هادفع في باك ليفت 25 مليون، وأديله 20 مليون، هو لاعب كويس بس باك ليفت».

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