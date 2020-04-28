اخبار الرياضه

نابولي يواجه صعوبات في تمديد عقد ميرتنز

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نابولي يواجه صعوبات في تمديد عقد ميرتنز والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 أبريل 2020

كشفت تقارير صحف ايطالية، ان نادي ​نابولي​ يواجه صعوبات في تمديد عقد البلجيكي الدولي دريس ​ميرتنز​ خلال الفترة القادمة.

Advertisements

ووفقاً لصحيفة "لاغازيتا ديللو سبورت"، فإن ميرتينز يسعى للوصول إلى أهدافه في مسيرته الكروية، ويريد الاطلاع على مشروع نابولي اذا كان يريد بناء فريق قوي ينافس في المستقبل أم لا.

ويأتي هذا بالإضافة إلى رغبة العديد من الأندية في الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، ابرزهم انتر وتشيلسي الانكليزي، وموناكو الفرنسي.

يذكر ان ميرتنز شارك مع نابولي في 21 مباراة هذا الموسم، سجل خلالها 6 أهداف وصنع خمسة آخرين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نابولي يواجه صعوبات في تمديد عقد ميرتنز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا