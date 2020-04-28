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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نابولي يواجه صعوبات في تمديد عقد ميرتنز والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 أبريل 2020
كشفت تقارير صحف ايطالية، ان نادي نابولي يواجه صعوبات في تمديد عقد البلجيكي الدولي دريس ميرتنز خلال الفترة القادمة.
ووفقاً لصحيفة "لاغازيتا ديللو سبورت"، فإن ميرتينز يسعى للوصول إلى أهدافه في مسيرته الكروية، ويريد الاطلاع على مشروع نابولي اذا كان يريد بناء فريق قوي ينافس في المستقبل أم لا.
ويأتي هذا بالإضافة إلى رغبة العديد من الأندية في الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، ابرزهم انتر وتشيلسي الانكليزي، وموناكو الفرنسي.
يذكر ان ميرتنز شارك مع نابولي في 21 مباراة هذا الموسم، سجل خلالها 6 أهداف وصنع خمسة آخرين.
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