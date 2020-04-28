شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وكيله: جيوفينكو لم يحسم مصيره بعد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 أبريل 2020 أكّد وكيل أعمال اللاعب الايطالي لنادي ​الهلال السعودي​ ​سيباستيان جيوفينكو​، أن الأخير لم يحدّد وجهته المقبلة، بعد الاخبار التي ربطته بالعودة إلى إيطاليا أو الإنتقال إلى الدوري البرزيلي.

وقال أندريا كاتولي وكيل أعمال اللاعب في تصريحات نشرتها سبورت ميديا سيت: "حاليا سيباستيان متواجد مع عائلته في كندا، وهو يسكن هناك في مدينة تورنتو حتّى بعد إنتهاء مهمته مع فريق المدينة، بالنسبة للمستقبل سوف نرى، لكن الشيء الوحيد المؤكد منه هو أن جيوفينكو يهدف للعودة إلى صفوف المنتخب الإيطالي من جديد".

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