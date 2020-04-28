وكيل بيرنارديسكي: برشلونة الفريق الوحيد الذي فاوضنا.. لكن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 أبريل 2020

كشف بيبي بوزو، وكيل أعمال الدولي الإيطالي فيديريكو برنارديسكي جناح ​يوفنتوس​ الايطالي موقف اللاعب من الرحيل عن صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.



وارتبط برنارديسكي بالانتقال الى صفوف ​برشلونة​ الاسباني في الميركاتو القادم.

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وفي تصريحات لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، قال بوزو:" حدثت بعض المفاوضات مع برشلونة، لكن بيرنارديسكي لا يريد الرحيل عن اليوفي".

ويعاني الايطالي الشاب من الحصول على مركز اساسي في تشكيلة المدرب ماوريسيو ساري، ما دفع بعض التقارير للتحدث عن امكانية خروجه من تورينو.

وأضاف:" المحادثات الوحيدة التي حدثت كانت مع برشلونة، وكانت مجرد طرح للموضوع".

وأتم:" فيديريكو مستاء من التقارير التي تتحدث بشان رحيله عن اليوفي، لكنه يعلم أنها مجرد شائعات".