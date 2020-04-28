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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ماتيوس ينتقد سياسة البايرن الحالية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 أبريل 2020
وجه الاسطورة الالمانية لوثار ماتيوس انتقادا لاذعا للمدير الرياضي لنادي بايرن ميونيخ الالماني حسن صالح حميديتش بسبب الخطة التي وضعها لفترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وكان حميديتش أعلن رغبة النادي التعاقد مع موهبة أوروبية إضافة إلى لاعب دولي ألماني.
وقال ماتيوس: "ادهشني كثيرا هذا الإعلان فمعظن اندية العالم تعاني وتقاتل من أجل البقاء بسبب أزمة كورونا وهو يفكر في ذلك الاتجاه".
ووجه ماتيوس نصيحة للاعب البايرن السابق وقال: "عليك التفكير في التاثير الخارجي على كرة القدم فماذا لو لم تعد كرة القدم الى سابق عهدها في الوقت القريب؟ علينا ان نكون صبورين في اختياراتنا وتعاقداتنا"
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