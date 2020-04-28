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ماتيوس ينتقد سياسة البايرن الحالية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 أبريل 2020

وجه الاسطورة الالمانية لوثار ​ماتيوس​ انتقادا لاذعا للمدير الرياضي لنادي ​بايرن ميونيخ​ الالماني حسن صالح ​حميديتش​ بسبب الخطة التي وضعها لفترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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وكان حميديتش أعلن رغبة النادي التعاقد مع موهبة أوروبية إضافة إلى لاعب دولي ألماني.

وقال ماتيوس: "ادهشني كثيرا هذا الإعلان فمعظن اندية العالم تعاني وتقاتل من أجل البقاء بسبب أزمة وهو يفكر في ذلك الاتجاه".

ووجه ماتيوس نصيحة للاعب البايرن السابق وقال: "عليك التفكير في التاثير الخارجي على كرة القدم فماذا لو لم تعد كرة القدم الى سابق عهدها في الوقت القريب؟ علينا ان نكون صبورين في اختياراتنا وتعاقداتنا"

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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