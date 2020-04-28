ماتيوس ينتقد سياسة البايرن الحالية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 أبريل 2020

وجه الاسطورة الالمانية لوثار ​ماتيوس​ انتقادا لاذعا للمدير الرياضي لنادي ​بايرن ميونيخ​ الالماني حسن صالح ​حميديتش​ بسبب الخطة التي وضعها لفترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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وكان حميديتش أعلن رغبة النادي التعاقد مع موهبة أوروبية إضافة إلى لاعب دولي ألماني.

وقال ماتيوس: "ادهشني كثيرا هذا الإعلان فمعظن اندية العالم تعاني وتقاتل من أجل البقاء بسبب أزمة كورونا وهو يفكر في ذلك الاتجاه".

ووجه ماتيوس نصيحة للاعب البايرن السابق وقال: "عليك التفكير في التاثير الخارجي على كرة القدم فماذا لو لم تعد كرة القدم الى سابق عهدها في الوقت القريب؟ علينا ان نكون صبورين في اختياراتنا وتعاقداتنا"