بارتوميو ينعي نجم ليفربول السابق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 أبريل 2020

وجه جوسيب ماريا ​بارتوميو​ رئيس نادي ​برشلونة​ الإسباني، رسالة تعازيه لوفاة مهاجم ليفربول السابق، ​مايكل روبنسون​.

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وتوفي روبنسون عن عمر يناهز 61 عامًا، وذلك بعد صراع مع مرض سرطان الجلد منذ 2018.

ونعى بارتوميو وفاته من خلال منشور على (تويتر)، فيه:" إن عالم كرة القدم أصبح يتيمًا أكثر بسبب خسارتك، نشكرك على مشاركتنا رؤيتك لكرة القدم وطريقتك في الوجود والذكاء، ارقد بسلام يا مايكل".

يذكر أن روبنسون نشأ في أكاديمية نادي كوفنتري سيتي، وأكمل معظم مسيرته الكروية في إنكلترا.