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بارتوميو ينعي نجم ليفربول السابق

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 أبريل 2020

وجه جوسيب ماريا ​بارتوميو​ رئيس نادي ​​ الإسباني، رسالة تعازيه لوفاة مهاجم ليفربول السابق، ​مايكل روبنسون​.

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وتوفي روبنسون عن عمر يناهز 61 عامًا، وذلك بعد صراع مع مرض سرطان الجلد منذ 2018.

ونعى بارتوميو وفاته من خلال منشور على (تويتر)، فيه:" إن عالم كرة القدم أصبح يتيمًا أكثر بسبب خسارتك، نشكرك على مشاركتنا رؤيتك لكرة القدم وطريقتك في الوجود والذكاء، ارقد بسلام يا مايكل".

يذكر أن روبنسون نشأ في أكاديمية نادي كوفنتري سيتي، وأكمل معظم مسيرته الكروية في إنكلترا.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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