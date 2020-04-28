دينامو زغرب يعود إلى التمارين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 أبريل 2020

قال ​إيغور يوفيتشفيتش​ مدرب ​دينامو زغرب​ بطل ​الدوري الكرواتي​ لكرة القدم إن فريقه عاد للتدريبات أمس الاثنين مع بدء الدولة الواقعة في منطقة البلقان مرحلة تخفيف إجراءات العزل العام المتعلقة بفيروس كورونا المستجد.

Advertisements

وتخضع كرواتيا لعزل صارم منذ منتصف مارس آذار وغير مسموح بالعمل إلا لمتاجر الأطعمة والصيدليات ومحطات الوقود لكن حوالي ثلاثة آلاف رياضي حصلوا على الضوء الأخضر لاستئناف التدريبات اليوم الاثنين بينما عادت أغلب المتاجر للعمل أيضا.

وأبلغ يوفيتشفيتش موقع النادي على الإنترنت :"تنظيم الحصص التدريبية معقد إلى حد ما في هذه اللحظة لأن هناك تدريبات يجب أن يقف فيها اللاعبون إلى جانب بعضهم بعضا لكن علينا التأقلم".

وتابع :"نتدرب في مجموعات تضم كل واحدة خمسة لاعبين من أجل الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي، مما يعني أن اللاعبين عليهم البقاء بعيدين عن بعضهم بعضا طيلة الوقت".