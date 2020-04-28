- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دينامو زغرب يعود إلى التمارين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 أبريل 2020
قال إيغور يوفيتشفيتش مدرب دينامو زغرب بطل الدوري الكرواتي لكرة القدم إن فريقه عاد للتدريبات أمس الاثنين مع بدء الدولة الواقعة في منطقة البلقان مرحلة تخفيف إجراءات العزل العام المتعلقة بفيروس كورونا المستجد.
وتخضع كرواتيا لعزل صارم منذ منتصف مارس آذار وغير مسموح بالعمل إلا لمتاجر الأطعمة والصيدليات ومحطات الوقود لكن حوالي ثلاثة آلاف رياضي حصلوا على الضوء الأخضر لاستئناف التدريبات اليوم الاثنين بينما عادت أغلب المتاجر للعمل أيضا.
وأبلغ يوفيتشفيتش موقع النادي على الإنترنت :"تنظيم الحصص التدريبية معقد إلى حد ما في هذه اللحظة لأن هناك تدريبات يجب أن يقف فيها اللاعبون إلى جانب بعضهم بعضا لكن علينا التأقلم".
وتابع :"نتدرب في مجموعات تضم كل واحدة خمسة لاعبين من أجل الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي، مما يعني أن اللاعبين عليهم البقاء بعيدين عن بعضهم بعضا طيلة الوقت".
كانت هذه تفاصيل خبر دينامو زغرب يعود إلى التمارين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.