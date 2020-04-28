شكرا لقرائتكم الاتحاد السكندرى يسعى لضم مدافع مصر المقاصة فى الصيف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخل مسئولو الإتحاد السكندرى فى مفاوضات مع محمد دبش مدافع مصر المقاصة من أجل استقطابه خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم دفاعات زعيم الثغر بلاعب خبرة .

ويعتمد طلعت يوسف المدير الفنى للإتحاد السكندرى على الثلاثى محمود رزق ومحمد أنور بالإضافة إلى إسلام جمال الوافد من الزمالك فى بداية الموسم ، بينما استقر الرأى على الإستغناء عن المالى ويلسون أكاكبو نهاية الموسم نظرا لعدم مشاركته مع الفريق فى أى لقاء رسمى .

ويرتبط محمد دبش بعلاقة جيدة مع طلعت يوسف منذ أن كان الأخير مديرا فنيا لبتروجت وأشرك اللاعب بشكل أساسى خلال فترة تواجده ، ثم تعاقد معه عندما كان أيضا مديرا فنيا لمصر المقاصة

وينتظر مسئولو الإتحاد السكندرى الموقف النهائى بشأن استكمال مسابقة الدورى من عدمه لتحديد احتياجات الفريق واللاعبين المستغنى عنهم للموسم المقبل .

من ناحية أخرى قرر مسئولو الإتحاد السكندرى استئناف الحكم الصادر ضدهم فى قضية اللاعب الإيفوارى مانوتشو مهاجم الفريق الأسبق الذى ترك زعيم الثغر وقام بالتوقيع للصفاقسى التونسى.يخضع ظهر اليوم الثلاثاء سامح حمدى رئيس اللجنة المؤقتة لإتحاد الكرة الطائرة إلى جلسة إستماع امام المستشار القانونى للجنة الأولمبية لمناقشة قرار حل جميع لجان الإتحاد .

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و كشف مصدر عن إقامة عدد من موظفى لجان اتحاد الكرة الطائرة مؤخرا بتقديم مذكرة إلى اللجنة الأولمبية إعتراضا على قرار الحل .

و من جانبه كشف سامح حمدى رئيس اللجنة المؤقتة لإتحاد الكرة الطائرة أن جلسة إستماع اليوم للرد على ماورد فى جلسة المدير التنفيذى أحمد عد الدايم الذى تم إستدعاؤه مؤخرا من قبل اللجنة الأولمبية لتوضيح الأمر .

كشفت اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة برئاسة سامح حمدى مؤخرا عن حقيقة ما تردد حول فصل موظفي الاتحاد بقرار من اللجنة .

و قامت اللجنة المؤقتة لإتحاد الكرة الطائرة بتوضيح الأمر ، بإتخاذ قرار بحل جميع لجان الاتحاد المتخصصة الخاصة بالنشاط المعلق وليس فصل تعسفى خاصة فى ظل أن هذه للجان بها موظفين شاغرين وظائف فى أماكن مرموقة .

كما كشفت اللجنة عن قرار تشكيل جديد للجان عقب النشاط ، لتضحيح مسار اللعبة فى المرحلة المقبلة .

وقررت اللجنة المؤقتة باتحاد الكرة الطائرة برئاسة سامح حمدى مد تعليق نشاط اللعبة حتى نهاية أبريل، بناء على القرارات الصادرة عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء باستمرار فرض الحظر على حركة المواطنين لمدة أسبوعين جديدين.