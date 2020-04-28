شكرا لقرائتكم محمد إيهاب فى مائدة رمضان: أحب أكل السمك وتجمع العائلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف محمد إيهاب بطل رفع الأثقال وصاحب برونزية أولمبياد ريو دى جانيرو الأخيرة عن طقوسه فى شهر رمضان المبارك . وقال محمد إيهاب أنه دائما يستغل شهر رمضان فى قضاؤه مع العائلة فى التجمع الأسرى والتدريب فى المنزل و مساعدة والدته . وأشار إيهاب إلى أنه يحب كثيرا تناول السمك بجميع أنواعه على مائدة إفطار رمضان . Advertisements يستغل محمد إيهاب وقت الحظر وتعليق النشاط فى ممارسة عدد من الأنشطة، وخاصة فى التدريبات بصحبة شقيقه فى المنزل. وأضاف إيهاب أنه حريص على الظهور لايف عبر إنستجرام للرد على أسئلة المهتمين بلعبة الأثقال خاصة فى مجال التدريب.

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