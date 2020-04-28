شكرا لقرائتكم فتاوى رمضان.. آمنة نصير : تشجيع فريق غربى حلال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تواصل موقع "الخليج 365" مع آمنة نصير استاذ الفلسفة بجامعة الأزهر لمعرفة رأيها فى بعض الأمور التى أثارت الجدل داخل ملاعب كرة القدم خاصة فى ظل اهتمام المسلمين فى شهر رمضان الكريم ببعض الفتاوى Advertisements وتحدث نصير عن رأيها فى تشجيع فريق غير مسلم، قائلة :" الرياضة ليست دين ولكن كل دين يدعو إلى الرياضة والصحة والعافية وخفة الحركة والبعد عن المخدرات هدف أسمى للديانات الثلاث وتشجيع فريق غير مسلم لا علاقة له بالانتماء الدينى".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فتاوى رمضان.. آمنة نصير : تشجيع فريق غربى حلال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.