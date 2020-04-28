شكرا لقرائتكم بعد تعثر مفاوضات سيرينو وكينو.. النيجيري إيليكي يعود للصورة في الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عاد النيجيري ايليكي مهاجم لوزيرن السويسري للصورة من جديد تمهيداً للتعاقد معه لتدعيم هجوم الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان ايليكي على وشك الانتقال للأهلي خلال الميركاتو الشتوى الماضي إلا أن تغيير المدير الفني للنادي السويسري وتمسكه به أفسد المفاوضات في اللحظات الأخيرة، لتتجه بوصلة الأهلي نحو السنغالي اليو بادجي الذي تعاقد الأهلي معه لمدة 4 سنوات ونصف.

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ويقف المقابل المادى حائلاً أمام تفكير الأهلى فى ضم البرازيلى كينو، لاعب بيراميدز المعار للجزيرة الإماراتي، بعد ترشيحه من قبل لجنة التخطيط الحمراء لتدعيم الهجوم فى الموسم الجديد، لتعويض الرحيل المتوقع لرمضان صبحى الذى تنتهى إعارته للفريق الأحمر وسيعود لناديه الأصلى هيدرسيفيلد بنهاية الموسم الجارى، فى الوقت الذى يجد الأهلى صعوبة فى الإبقاء عليه بسبب المقابل المادي، كما يجد الأهلي صعوبة في ضم الأورجوياني سيرينو الذي نال أيضاً إعجاب فايلر، بسبب تمسك إدارة نادي صن داونز بالحصول على خدماته.

وأعاد مسئولو النادى الأهلى فتح ملف المهاجم الأجنبى الجديد من خلال المفاضلة بين أكثر من لاعب أجنبى يُجيد اللعب فى مركز الجناح، إلا أن عدم اعجاب فايلر بأياً منهم حتى الأن قد يحول البوصلة نحو اليكي رغم أنه يُجيد اللعب في مركز المهاجم الصريح وليس الجناح، في ظل وجود قناعة متن فايلر بخدماته لاشرافعه على تدريبه من قبل عندما كان مديراً فنياً للوزيرن.

ويرفض مسئولو النادى الأهلى التعاقد مع لاعبين مغمورين أو لم يكن لهم أثر كبير مع فرقهم فى الفترة الأخيرة مؤكدين أنه فى حالة ضم مهاجم أجنبى لابد أن يمثل إضافة نوعية كبير للفريق،