شكرا لقرائتكم لو كنت مغنى تتمنى تبقى مين؟.. محمد عمارة: أكيد الكينج محمد منير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دائما ما يمتلك نجوم الكرة شهرة لن تختلف عن نجوم الفن، خاصة أن كلاهما يمتلك الحس الفنى ولكن كل فى موهبته، اليوم السابع وجه سؤالا لنجوم الرياضة، هو لو كنت مغنى كنت تتمنى تبقى مين من نجوم الفن؟.

محمد عمارة ، نجم الأهلى السابق ، قال إنه كان يتمنى أن يصبح مثل المطرب محمد منير ، نظرا لحبه لصوته و أغانيه .

و يتغلب محمد عمارة على ملل حظر كورونا بأنشطة مع أبناؤه على السوشيال ميديا و أبرزها فيديوهات التيك توك .

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و كشف محمد عمارة، نجم الأهلى السابق، عن طقوسه المعتاد أن يفعلها فى شهر رمشان المبارك، سواء الدينية أو الاجتماعية أو الغذائية ، مشيرا إلى إن تناول البلح باللبن على الإفطار والسحور أهم وجبة بالنسبه له، فضلا عن قراءة القرآن وصلاة التروايج .

وأشار عمارة إلى أنه يستغل دائما شهر رمضان فى لعب الكرة مع أصدقائه بنادى الشمس قبل الإفطار، ولكن الوضع يختلف هذا العام بسبب الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

ويبدو أن هذا العام لكل منا طقوس لم يستطع البعض أن يقوم بها من أجل حماية وصحة المواطنين لعدم انتشار فيروس كورونا المستجد .

ويحاول الرياضيون استغلال وقتهم فى بعض الأنشطة، وأهمها التدريبات الخفيفة فى المنزل من أجل الحفاظ على لياقتهم البدنية.