شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة استماع لرئيس اللجنة المؤقتة للطائرة بـ"الأولمبية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع سامح حمدى، رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة، ظهر اليوم الثلاثاء، لجلسة استماع أمام المستشار القانونى للجنة الأولمبية لمناقشة قرار حل جميع لجان الاتحاد.

وكشف مصدر عن تقديم عدد من موظفى لجان اتحاد الكرة الطائرة مؤخراً مذكرة إلى اللجنة الأولمبية اعتراضا على قرار الحل.

من جهته، كشف سامح حمدى رئيس اللجنة المؤقتة لإتحاد الكرة الطائرة أن جلسة استماع اليوم للرد على ما ورد فى جلسة المدير التنفيذى أحمد عد الدايم الذى تم استدعاؤه مؤخرا من قبل اللجنة الأولمبية لتوضيح الأمر.

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وكشفت اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة برئاسة سامح حمدى مؤخرا عن حقيقة ما تردد حول فصل موظفى الاتحاد بقرار من اللجنة .

وقامت اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة بتوضيح الأمر، باتخاذ قرار بحل جميع لجان الاتحاد المتخصصة الخاصة بالنشاط المعلق وليس فصل تعسفى خاصة فى ظل أن هذه للجان بها موظفين شاغرين وظائف فى أماكن مرموقة .

كما كشفت اللجنة عن قرار تشكيل جديد للجان عقب النشاط، لتضحيح مسار اللعبة فى المرحلة المقبلة .

وقررت اللجنة المؤقتة باتحاد الكرة الطائرة برئاسة سامح حمدى مد تعليق نشاط اللعبة حتى نهاية أبريل، بناء على القرارات الصادرة عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء باستمرار فرض الحظر على حركة المواطنين لمدة أسبوعين جديدين.