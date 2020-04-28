شكرا لقرائتكم خبر عن مجدي عبد الغنى يطالب لاعبى كرة القدم التبرع لـ"تحيا مصر": "من أجل دعم المتضررين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب مجدى عبد الغني، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق ونجم الأهلى والمنتخب السابق، الرياضيين من لاعبي كرة القدم بالتبرع لصندوق تحيا مصر حتى تصل تبرعاتهم إلى المتضررين من المصريين، وغرد مجدي عبد الغني في رسالة له على موقع "تويتر"، قائلا: " أناشد جميع لاعبي كرة القدم الحاليين التبرع لصندوق تحيا مصر من أجل الوصول لكل محتاج على أرض مصر".

وعلى جانب آخر، أكد مجدى عبد الغني، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق ونجم الأهلى السابق، أنه من اكتشف علاء ميهوب كلاعب فى نصف الملعب، قائلا، "أنا كمان اللى أطلقت شريف عبد المنعم لقب ترافولتا".

وأضاف مجدى عبد الغنى أن انتخابات اتحاد الكرة مهمة لجميع المرشحين قائلا، "اللى مش بيستفيد من الانتخابات كداب ومش أمين، الكل بيستفيد ماديا أو يستفيد يكبر شغله".

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وعن رأيه فى موقف النسخة الحالية من بطولة الدورى قال عبد الغنى، "فى حال إلغاء الدورى سيكون أكبر خطأ وسيتسبب فى خسائر فادحة للجميع، سواء فى اتحاد الكرة أو الأندية والرعاة، وبصفتى رئيس اللاعبين المحترفين فبإمكانى مساعدة اتحاد الكرة، يجب أن يستكمل الدورى مثلما فعلنا فى 2018 بعد نهاية كأس العالم.. ووقتها كان الزمالك متصدر الدورى ولكن فى النهاية الأهلى توج بالدورى، حدثت تغييرات وقتها وكان التتويج عن استحقاق ولا يمكن التشكيك فيه، وهذا ما يجب أن يحدث بالموسم الجاري".

وأضاف عبد الغنى، فى تصريحات لإذاعة "الشباب والرياضة"، "لو طُلب منى العمل فى أى منصب بالنادى الأهلي لن أحصل على أى مقابل مادي، لست أقل حباً للأهلى من صالح سليم أو طارق سليم أو عبد الوهاب سليم، أى منصب سأعمل فيه بالأهلي، سيكون دون مقابل".

وتابع البلدوزر، "يجب أن يتم الاستعانة بأبناء الأهلى فى المناصب داخل النادي، يجب خلق المناصب لأبناء النادي، لو علاء ميهوب على سبيل المثال لا يفقه شيئاً فى التدريب، يمكن البحث له عن أى منصب لكى يتواجد فيه.. وسنظل نقول الأراء الفنية حتى لو لم يستمع لنا أحد، ولم ارتكب جريمة عندما ساندت محمود طاهر، وجدت أنه الأفضل والأصلح، قالوا أننى لم أساند زميل الملاعب، ماذا فعل لى زميل الملاعب بعد الاعتزال؟".