شكرا لقرائتكم خبر عن الإتحاد السكندرى يفاوض " دبش " لتدعيم دفاعاته فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل مسئولو الاتحاد السكندرى فى مفاوضات مع محمد دبش، مدافع مصر المقاصة، من أجل استقطابه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم دفاعات زعيم الثغر بلاعب خبرة.

ويعتمد طلعت يوسف، المدير الفنى للإتحاد السكندرى ، على الثلاثى محمود رزق ومحمد أنور بالإضافة إلى إسلام جمال الوافد من الزمالك فى بداية الموسم، بينما استقر الرأى على الاستغناء عن المالى ويلسون أكاكبو نهاية الموسم نظرا لعدم مشاركته مع الفريق فى أى لقاء رسمى .

ويرتبط محمد دبش بعلاقة جيدة مع طلعت يوسف منذ أن كان الأخير مديرا فنيا لبتروجت وأشرك اللاعب بشكل أساسى خلال فترة تواجده ، ثم تعاقد معه عندما كان أيضا مديرا فنيا لمصر المقاصة

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وينتظر مسئولو الاتحاد السكندرى الموقف النهائى بشأن استكمال مسابقة الدورى من عدمه لتحديد احتياجات الفريق واللاعبين المستغنى عنهم للموسم المقبل.

من ناحية أخرى، قرر مسئولو الاتحاد السكندرى استئناف الحكم الصادر ضدهم فى قضية اللاعب الإيفوارى مانوتشو مهاجم الفريق الأسبق الذى ترك زعيم الثغر وقام بالتوقيع للصفاقسى التونسى.

ورغم تقديم الاتحاد السكندرى بشكوى ضد اللاعب عقب تركه للفريق مباشرة، إلا أن الأخير قام بتقديم مذكرة ضد النادى الساحلى وحكمت له لجنة فض المنازعات بالإتحاد الدولى بمبلغ 300 ألف دولار.

ومن المقرر أن يقوم نصر عزام المحامى لدى الإتحاد الدولى بتقديم مذكرة تثبت أحقية الإتحاد السكندرى فى اللاعب وقت وهروبه وأنه يوجد من العقود ما يكفى للحكم لسيد البلد فى القضية.