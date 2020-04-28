شكرا لقرائتكم خبر عن إيليكي يعود لخطة صفقات الأهلي بعد تعثر مفاوضات سيرينو وكينو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاد النيجيرى إيليكى، مهاجم لوزيرن السويسرى، للصورة من جديد تمهيداً للتعاقد معه لتدعيم هجوم الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وكان إيليكى على وشك الانتقال للأهلى خلال الميركاتو الشتوى الماضى، إلا أن تغيير المدير الفنى للنادى السويسرى وتمسكه به أفسد المفاوضات فى اللحظات الأخيرة، لتتجه بوصلة الأهلى نحو السنغالى أليو بادجى الذى تعاقد الأهلى معه لمدة 4 سنوات ونصف.

ويقف المقابل المادى حائلاً أمام تفكير الأهلى فى ضم البرازيلى كينو، لاعب بيراميدز المعار للجزيرة الإماراتى، بعد ترشيحه من قبل لجنة التخطيط الحمراء لتدعيم الهجوم فى الموسم الجديد، لتعويض الرحيل المتوقع لرمضان صبحى الذى تنتهى إعارته للفريق الأحمر وسيعود لناديه الأصلى هيدرسفيلد بنهاية الموسم الجارى، فى الوقت الذى يجد الأهلى صعوبة فى الإبقاء عليه بسبب المقابل المادي، كما يجد الأهلى صعوبة فى ضم الأورجويانى سيرينو الذى نال أيضاً إعجاب فايلر، بسبب تمسك إدارة نادى صن داونز بالحصول على خدماته.

وأعاد مسئولو النادى الأهلى فتح ملف المهاجم الأجنبى الجديد من خلال المفاضلة بين أكثر من لاعب أجنبى يُجيد اللعب فى مركز الجناح، إلا أن عدم إعجاب فايلر بأى منهم حتى الآن قد يحول البوصلة نحو إليكى رغم أنه يُجيد اللعب فى مركز المهاجم الصريح وليس الجناح، فى ظل وجود قناعة متن فايلر بخدماته لإشرافه على تدريبه من قبل عندما كان مديراً فنياً للوزيرن.

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ويرفض مسئولو النادى الأهلى التعاقد مع لاعبين مغمورين أو لم يكن لهم أثر كبير مع فرقهم فى الفترة الأخيرة، مؤكدين أنه فى حال ضم مهاجم أجنبى لابد أن يمثل إضافة نوعية كبير للفريق.