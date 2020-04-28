شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. الأهلى يسحق القناة بخماسية ويتوج بطلا لكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مثل هذا اليوم 28 أبريل 1961 توج النادى الأهلى بلقب كأس مصر للمرة رقم 20 فى تاريخه، بعد فوزه الكبير على حساب القناة بخماسية نظيفة، انتهى الشوط الأول بتقدم الأهلى بهدف سجله المايسترو صالح سليم قبل نهايته بخمس دقائق.

وفى الشوط الثانى أضاف الأهلى أربعة أهداف عن طريق طه إسماعيل، وأنور صالح، وأخيرا ميمى الشربينى هدفين، ليجمع الأهلى لقب الدورى والكأس للمرة السادسة فى تاريخه، قبل أن يضيف إليهما كأس الجمهورية المتحدة.

خاض الأهلى بقيادة محمد عبده صالح الوحش النهائى بتشكيل مكون من: عادل هيكل، أحمد حسن كرم، سعيد أبوالنور، طلعت عبدالحميد، طارق سليم، رفعت الفناجيلى، عوضين، أنور صالح، صالح سليم، طه إسماعيل، ميمى الشربيني.

بينما نال لقب المشاركة فى أول نهائى فى تاريخ القناة كل من: سمير شفيق، فراج محمود، سيد أبوجريشة، غريب عبدالفتاح، السيد التابعى، محسن عرفة، محمد عبدالله، صلاح أبوجريشة، سيد أبوبكر بيضو، نشأت نصير، عادل زين.

وعلى مدار التاريخ نجح النادى الاهلى فى تدوين اسمه بحروف من ذهب بين الأندية المصرية بل والعالمية بعدد كبير من البطولات نصب الأحمر ملكاً على منافسيه، حيث وصل عدد بطولات الأهلى إلى 136 بطولة خلال 113 سنة هو عمر القلعة الحمراء التى تأسست فى عام 1907.

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وتوج المارد الاحمر 41 بطولة دورى عام، 36 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصري.

على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 14 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1".

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس معاً فى موسم "2016-2017" نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "14" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على المصرى "2-1" فى الوقت الإضافى بنهائى كأس مصر.