شكرا لقرائتكم خبر عن لو كنت مغنى تتمنى تبقى مين؟.. محمد عمارة: الكينج منير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائما ما يمتلك نجوم الكرة شهرة لن تختلف عن نجوم الفن، خاصة أن كلاهما يمتلك الحس الفنى ولكن كل فى موهبته، الخليج 365 وجه سؤالا لنجوم الرياضة، هو لو كنت مغنى كنت تتمنى تبقى مين من نجوم الفن؟.

محمد عمارة ، نجم الأهلى السابق، قال إنه كان يتمنى أن يصبح مثل المطرب محمد منير نظرا لحبه لصوته وأغانيه.

ويتغلب محمد عمارة على ملل حظر كورونا بأنشطة مع أبنائه على السوشيال ميديا وأبرزها فيديوهات التيك توك.

Advertisements

وكشف محمد عمارة، نجم الأهلى السابق، عن طقوسه المعتاد أن يفعلها فى شهر رمشان المبارك، سواء الدينية أو الاجتماعية أو الغذائية ، مشيرا إلى أن تناول البلح باللبن على الإفطار والسحور أهم وجبة بالنسبه له، فضلا عن قراءة القرآن وصلاة التراويج.

وأشار عمارة إلى أنه يستغل دائما شهر رمضان فى لعب الكرة مع أصدقائه بنادى الشمس قبل الإفطار، ولكن الوضع يختلف هذا العام بسبب الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

ويبدو أن هذا العام لكل منا طقوس لم يستطع البعض أن يقوم بها من أجل حماية وصحة المواطنين لعدم انتشار فيروس كورونا المستجد .

ويحاول الرياضيون استغلال وقتهم فى بعض الأنشطة، وأهمها التدريبات الخفيفة فى المنزل من أجل الحفاظ على لياقتهم البدنية.