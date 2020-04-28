شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. علي معلول يقتحم "تيك توك" بوصلة رقص على أنغام "أو نانا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقتحم الدولي التونسي علي معلول، ظهير أيسر النادي الأهلي، تطبيق تيك توك الذى شاع استخدامه بين الرياضيين خلال فترة توقف النشاط الحالية بسبب وباء كورونا المستجد، للتغلب على ملل الحجر المنزلي.

ونشر علي معلول فيديوعبر حسابه الشخصي على إنستجرام خلال رقصه مع أحد أصدقائه على أنغام "أونانا".

وفضل النجم التونسي البقاء في القاهرة خلال فترة التوقف بسبب الحجر الصحي، الذي كانسيخضع له معلول في حالة سفره إلى تونس لمدة 14 يوماً.

وتصدر الدولى التونسى على معلول، ظهير أيسر النادى الأهلي، قائمة أغلى 7 لاعبين فى الجبهة اليسرى في الايجيبشن ليج، فى ظل العروض القوية التى يقدمها النسر الطائر منذ انضمامه إلى المارد الأحمر قادماً من الصفاقسى التونسى فى صيف 2016.

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وبلغت القيمة التسويقية لعلى معلول فى آخر تحديث لها عبر موقع الإحصائيات ترانسفير ماركت، حوالى مليون و400 ألف يورو، ما يعادل 23 مليون جنيه مصرى.

وبشكل عام شارك الدولى التونسى مع النادى الأهلى فى 121 مباراة منذ قدومه إلى الفريق الأحمر، سجل خلالها 19 هدفاً وصنع 35 آخرين لزملائه بالفريق.

وجاء أيمن أشرف ظهير أيسر النادي الأهلي في المركز الثاني بقيمة مادية بلغت 950 ألف يورو، ما يعادل 16 مليوناً و200 ألف جنيه مصرى، إلا أن لاعب القلعة الحمراء يلعب بشكل أكبر فى مركز المدافع نظراً لهيمنة معلول على الجبهة اليسرى.

وفى المركز الثالث جاء محمد حمدي ظهير أيمن نادي بيراميدز، بقيمة تسويقية بلغت 6 ملايين و800 ألف جنيه، حيث شارك لاعب بيراميدز فى 24 مباراة بمختلف البطولات خلال الموسم الجارى، سجل خلالها هدفين وصنع آخر.

وشارك عبد الله جمعة ظهير أيسر نادي الزمالك محمد حمدي فى المركز الثالث بقيمة تسويقية بلغت 6 ملايين و800 ألف جنيه، إلا أن لاعب القلعة البيضاء شارك فى 26 مباراة مع الزمالك بمختلف البطولات خلال الموسم الجارى لم يصنع أو يسجل خلالها أى أهداف.