شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يطمئن على نجم المصرى السابق بعد تعرضه لوعكة صحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الدكتور جمال محمد على، نائب رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، على التواصل مع على السعيد نجم النادى المصرى السابق، للاطمئنان عليه بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الأيام الماضية.

وتناقش اللجنة الخماسية باتحاد الكرة صرف إعانة مالية لنجم المصرى السابق، من منطلق دور اتحاد الكرة فى دعم اللاعبين القدامى.

كما حرص مجموعة من لاعبى النادى الأهلى السابقين على زيارة نجم المصرى البورسعيدى السابق على السعيد، وذلك بعد تعرض حالته الصحية لوعكة شديدة خلال الفترة الأخيرة.

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وسافر الثنائى مختار مختار ومحمد رمضان لاعبى الأهلى السابقين، إلى مدينة بورسعيد مؤخرا، للاطمئنان على صحة صديقهم على السعيد، ويعُد السعيد من نجوم المصرى البورسعيدى على مدار التاريخ، وحرصا نجما الأحمر على مؤزارة اللاعب فى مرضه الشديد.

وأكد الثنائي، أنهم على تواصل مستمر مع على السعيد للاطمنئان على صحته، حتى يجرى فترة شفاءه كاملة، متمنيين له العودة فى أقرب وقت لمواصلة العطاء، حيث نقلا إليه تحيات ودعوات لاعبى الأهلى القدامى له بالشفاء العاجل، وقدم السعيد الكثير لإسعاد الجماهير سواء لاعبا أو مدربا.

وأبدى على السعيد، سعادته الشديدة بهذه الزيارة والسؤال بصفة مستمرة عليه من قبل القدامى، فى صورة تعكس الواقع الطبيعى بين أبناء عظماء مخلصين من النادى الأهلى والنادى المصري.