شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام..أحمد فتحي يجرد عظماء الكرة المصرية من لقب "نمبر وان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عندما تنظر إلى اللاعبين من ميزان الأرقام يختلف الأمر كثيرا وربما يكون مفاجئا للبعض، وهذا ما ينطبق على أحمد فتحى لاعب النادى الأهلى الملقب بـ"جوكر" الكرة المصرية، والذى تخطت أرقامه وبطولاته مع المنتخب نجوم كبار فى حجم محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء الحالى و"المعلم" حسن شحاتة نجم الزمالك ومدرب الفراعنة الأسبق ومحمد صلاح المحترف فى صفوف ليفربول الإنجليزي.

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انضم فتحى للمنتخب المصرى الأول وكان عمره لا يتعدى 19 عامًا، وشارك مع المنتخب المصرى للشباب فى كأس العالم للشباب عام 2003 فى الإمارات وساهم فى صعود المنتخب المصرى إلى دور الـ16 قبل أن تتوقف مسيرة المنتخب أمام الأرجنتين.

ويعتبر أحمد فتحى قائد المنتخب أحد أصغر من ارتدى قميص المنتخب المصري، عام 2002، عندما أشركه محسن صالح أمام الإمارات وديا فى 16 ديسمبر 2002، كبديل لهانى سعيد فى بداية الشوط الثانى وهو فى الثامنة عشر من عمره، وشهرا، و6 أيام.

وخاض فتحى 131 مباراة دولية، منها 22 مباراة فى كأس الأمم الأفريقية سجل خلالها هدفا، وصنع آخر، حيث شارك فى 5 دورات، توج باللقب 3 مرات تحت قيادة حسن شحاتة 2006 فى مصر، 2008 فى غانا، 2010 فى أنجولا، ووصيفا 2017 فى الجابون.

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كما شارك فى 3 مباريات فى كأس العالم روسيا 2018، و3 مباريات فى كأس القارات جنوب أفريقيا 2009 بالإضافة إلى 23 مباراة فى تصفيات كأس العالم، و19 فى تصفيات كأس الأمم الأفريقية، و61 مباراة ودية سجل خلالها 3 أهداف دولية، فى السويد وديا 2007، وكوت ديفوار أمم 2008، والكونغو الديمقراطية وديا 2010.

ولعب مع المنتخب الأوليمبى فى أولمبياد لندن 2012، تحت قيادة هانى رمزي، وشارك فى المباريات الأربعة وكان قد توج مع منتخب الشباب 2003، بلقب كأس الأمم الأفريقية، وشارك فى كأس العالم لنفس المرحلة بالإمارات 2003.

وبهذه المشاركات أصبح "فتحي" اللاعب الوحيد الذى لعب كأس الأمم شباب وكبار، وكذلك كأس العالم، وكما لعب أيضا فى الأولمبياد وكأس العالم للقارات كما يعد اللاعب أحد القلائل الذين حققوا مع حسن شحاته الثلاثية التاريخية والفوز ببطولة كأس الأمم الأفريقية 3 مرات متتالية برفقة عصام الحضرى ووائل جمعة وأحمد حسن وعماد متعب الأكثر مشاركة فى الدورات الثلاث .

يرتدى أحمد فتحى منذ بدء رحلته مع المنتخب الوطنى عام 2001 القميص رقم 7 فيما ارتبط بالقميص رقم 24 فى الاندية التى لعب لها سواء الإسماعيلى أو أم صلال القطرى فى تجربة احترافه أو مع الاهلى طيلة 9 سنوات.