شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى ينتظر عودة المحكمة الرياضية للعمل.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر مسئولو المصرى البورسعيدى عودة المحكمة الرياضية الدولية للعمل من جديد لتقديم التماس بشأن القرار الصادر ضده بإيقاف القيد لفترتين متتاليتين، تنتهى بنهاية الميركاتو الصيفى المقبل .

وكان الاتحاد الدولى أصدر قرارا فى وقت سابق بإيقاف قيد المصرى البورسعيدى لفترتين متتاليتين، على خلفية اللاعب شيخ موكورو صانع ألعاب الفريق مع نادى هلال الأبيض السودانى.

وأكد عبد الظاهر السقا، المدير الرياضى للمصرى البورسعيدى، أنه عقد جلسة مع نصر عزام المكلف بالدفاع عن حقوق النادى فى تلك القضية، واطلع من خلاله على كل مشتملات القضية، مؤكدا أن المحامى أخبره أن المحكمة الرياضية مغلقة حاليا بسبب تفشى وباء كورونا حول العالم.

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وأضاف السقا أنه فور عودة المحكمة للعمل مباشرة، فإن نصر عزام سيقوم بعمل التماس من أجل الاكتفاء بالفترة الماضية، حتى يستفيد النادى من الميركاتو الصيفى المقبل فى تدعيم صفوفه بالتعاقد مع أكثر من لاعب فى بعض المراكز التى تحتاج لتدعيم فورى مثل حراسة المرمى والدفاع والظهير الأيمن والأيسر .

من ناحية أخرى، يبحث طارق العشرى المدير الفنى للمصرى البورسعيدى عن حارس مرمى كفء بقطاع الناشئين بالنادى من أجل تصعيده للتدريب مع الفريق الكروى بعد العودة للتدريبات من جديد حال الاستقرار على عودة الدورى.

كان اتحاد الكرة قرر إيقاف المسابقة لنهاية الشهر الجارى بعد قرار مجلس الوزراء بسبب تفشى وباء كورونا القاتل الذى أصاب العالم بأكلمه.