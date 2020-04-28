الامارات | مهلة أخيرة لتحديد مصير الدوري الإنجليزي

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شكرا لقرائتكم خبر عن مهلة أخيرة لتحديد مصير الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تواصل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مع الدوري الإنجليزي وجميع الدوريات الأوروبية لتحديد لتحديد الخطط النهائية لاستكمال الموسم الحالى فى غضون 4 أسابيع، حيث طالبهم بوضع خططه حول طريقة إنهاء الموسم الحالى 2019-2020، بعد تعليق المسابقة بسبب فيروس كورونا المستجد 15 مارس الماضى.
ونشرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، خبراً عنن تواصل رئيس الإتحاد الأوروبي ألكسندر سيفيرين، مع الاتحادات حيث وجه خطابات إلى الدورى الإنجليزي، وجميع الدوريات فى جميع أنحاء القارة،
وبالرغم من توقف النشاط منذ منتصف مارس نتيجة لانتشار الفيروس القاتل الذى أودى بحياة أكثر من 20 ألف شخص فى المملكة المتحدة، إلا أن رؤساء الدورى الممتاز يحاولون إيجاد طريقة لضمان اكتمال الموسم.
وأظهرت الصحيفة عن نص الخطاب الموجهة من يويفا إلى الأندية الأوروبية، "يجب أن تكون الجمعيات الوطنية أو الدوريات فى وضع يمكنها من التواصل مع الاتحاد الأوروبى لكرة القدم بحلول 25 مايو 2020، وإعادة التشغيل المخطط لمسابقاتها المحلية بما فى ذلك تاريخ إعادة التشغيل وشكل المنافسة".
ويرى الاتحاد الأوروبي أن السيناريو المثالى هو استكمال جميع البطولات المحلية حتى تتمكن الأندية من التأهل لمسابقات الاتحاد على أساس الجدارة.
وانهت الصحيفة موضوعها بأنه تم إخطار الاتحادات المحلية بأنه فى حال أن الأحكام الحكومية لن تسمح باستئناف الدورى المحلى لدولة ما فسيتم تحديد أماكن المسابقات فى أوروبا على الجدارة الرياضية.
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