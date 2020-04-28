الامارات | استئناف الدوري السوري لكرة القدم 29 مايو المقبل... ومن دون جمهور

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شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف الدوري السوري لكرة القدم 29 مايو المقبل... ومن دون جمهور والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الاتحاد السوري لكرة القدم، استئناف منافسات الدوري المحلي، نهاية شهر مايو المقبل، على أن تقام المباريات من دون حضور جماهيري، بسبب تفشي فيروس "كورونا COVID-19".
وجاء ذلك في بياناً رسمي أصدره اتحاد كرة القدم في سورية، ونشرته وسائل الإعلام المحلية، حيث أشار إلى السماح لأندية الدوري الممتاز باستئناف التدريبات في الأول من الشهر ذاته، مع الالتزام التام بإجراءات السلامة والوقاية للاعبين والأجهزة الفنية، لتجنب التعرض للإصابة بالفيروس التاجي.
يذكر أن الدوري السوري كأغلب الدوريات الأخرى متوقف بسبب فيروس كورونا منذ مارس الماضي، في ظل الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة السورية للحد من انتشار "كورونا"، قبل أن يعاود الاتحاد أخيرا تحديد موعد العودة إلى التدريبات واستكمال مباريات الدوري، مع العلم، أن فريق تشرين الساحلي يتصدر البطولة مع نهاية الجولة 16 برصيد 39 نقطة، وبفارق ستة نقاط عن الوثبة الحمصي الوصيف، فيما يتشارك الجيش وحطين المركز الثالث برصيد 30 نقطة.
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