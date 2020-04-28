الامارات | سبب جديد يهدد بإلغاء أولمبياد طوكيو نهائيا في 2021

شكرا لقرائتكم خبر عن سبب جديد يهدد بإلغاء أولمبياد طوكيو نهائيا في 2021 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 28 أبريل 2020

باتت الألعاب الأولمبية في طوكيو، المؤجلة من 2020 إلى صيف 2021 بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، مهددة فعليا بالإلغاء في حال عدم السيطرة على الجائحة العام المقبل، بحسب ما أعلن رئيس اللجنة المنظمة اليوم.

وفي مقابلة مع يومية "نيكان سبورتس"، قال يوشيرو موري إنه لا يمكن تأجيل الألعاب أبعد من 2021 إذا لم ينته الوباء "في هذه الحالة سيُلغى"، مشيرا الى استحالة ارجائه مرة جديدة.

واضطر المنظمون اليابانيون تحت ضغط كبير من الرياضيين، الاتحادات الرياضية ثم اللجنة الاولمبية الدولية الى تأجيل الالعاب في مارس الماضي لمدة سنة، لتصبح مقررة في 32 يوليو 2021.

وعما اذا كان واردا تأجيل الاولمبياد مرة جديدة إلى 2022 بحال استمر تهديد فيروس كورونا المستجد حتى العام المقبل، كان موري قاطعا "لا". وتابع "في هذه الحالة سيُلغى". وقال موري ان الالعاب ألغيت سابقا في زمن الحرب، وقارن المعركة مع كورونا بـ"قتال عدو غير مرئي".

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وبحال احتواء الفيروس بنجاح "سننظم الالعاب بسلام الصيف المقبل"، بحسب ما أضاف رئيس اللجنة المنظمة "الانسانية تراهن على ذلك".

وكان موري اشار الاسبوع الماضي إلى أنه طرح فكرة تأجيل الالعاب لسنتين على رئيس الوزراء شينزو آبي، لكن "رئيس الوزراء قرر ان التأجيل لسنة هو المسار الصحيح".

ويرى المنظمون والمسؤولون اليابانيون ان تأجيل الالعاب سيكون فرصة لتظهر انتصار البشرية على فيروس "كوفيد-19"، لكن بدأت تساؤلات تطرح عما اذا كانت فترة التأجيل لسنة كافية أم لا.

وحذر رئيس الجمعية الطبية اليابانية يوشيتاكي يوكوكورا انه سيكون "صعبا للغاية" تنظيم الالعاب العام المقبل بحال عدم اكتشاف لقاح "لا أقول انها ستلغى لكن ذلك (تنظيمها) سيكون صعبا للغاية".

وانتقد خبير ياباني الاسبوع الماضي رد فعل البلاد في مواجهة فيروس كورونا محذرا انه "متشائم جدا" من امكانية اقامة الالعاب في 2021.

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