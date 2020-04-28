الامارات | محمد صلاح في التشكيل المثالي للدوري الإنجليزي.. “ما زال مرعباً”

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح في التشكيل المثالي للدوري الإنجليزي.. “ما زال مرعباً” والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بالرغم من عدم الوصول إلى قمة مستواه خلال تواجده مع ليفربول هذا الموسم إلا أن صحيفة “ديلي ميل” الإنجليزية اختارت النجم المصري وهداف ليفربول محمد صلاح، في التشكيل المثالي لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2019-2020.

وكان الدوري الإنجليزي قد توقف بسبب تفشي فيروس كورونا وفريق ليفربول في صدارة الترتيب بفارق 25 نقطة ويحتاج إلى 6 نقط فقط من أجل التتويج باللقب الغائب منذ 30 عاماً.

وقالت الصحيفة أن محمد صلاح ما زال مرعباً على الرغم من عدم وصوله لقمة مستواه حتى الآن في الموسم الحالي، وأشارت إلى أنه يلعب دوراً كبيراً في الأداء الجيد الذى يظهر به ليفربول.

وكان النجم المصري قد أحرز 20 هدفاً خلال مشاركته فى 40 مباراة بمختلف البطولات مع ليفربول بالموسم الجارى، كما يملك 9 تمريرات حاسمة لزملاؤه في الفريق الإنجليزى.

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وجاء التشكيل المثالى وفقا للصحيفة كالتالى..

حراسة المرمى: أليسون بيكر "ليفربول"

الدفاع: روبرتسون "ليفربول، فان دايك "ليفربول"، كاجلار سويونكو "ليستر سيتي"، وأرنولد "ليفربول".

الوسط: كيفين دى بروين "مانشستر سيتي"، هندرسون "ليفربول"، وجريليش "أستون فيلا".

الهجوم: محمد صلاح "ليفربول"، جيمى فاردى "ليستر سيتي"، وساديو مانى "ليفربول".

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