الامارات | كريستيانو رونالدو يعود لتورينو

شكرا لقرائتكم خبر عن كريستيانو رونالدو يعود لتورينو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يبدو أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يستعد لاتخاذ القرار الصعب بالعودة إلى إيطاليا الذي يستمر فيها تفشي وباء كورونا، وذلك للحاق بتدريبات فريقه يوفنتوس الإيطالي بعدما كشفت تقارير صحافية أن هداف اليوفي يستعد حالياً لمغادرة مدينة ماديرا البرتغالية.

وكان نادي يوفنتوس قد استدعى نجومه الأجانب من أجل العودة للتدريبات في الفترة المقبلة استعداداً لعودة كرة القدم في الأسابيع المقبلة.

وذكرت صحيفة "ريكورد" البرتغالية أن كريستيانو رونالدو سيعود لمدينة تورينو من أجل العودة للتدريبات رفقة فريقه يوفنتوس.

وكان رونالدو قد أمضى الأيام الماضية في البرتغال رفقة أسرته، وكان يتدرب على ملاعب ناديه الأسبق ناسيونال ماديرا استعداداً لعودة التدريبات بشكل رسمي.

Advertisements

وستكون هناك أزمة واحدة في الفريق تتمثل في اللاعب الوحيد غير الواضح موقفه من العودة هو جونزالو هيجواين، حيث يمضي الفترة الحالية بالأرجنتين بالعزل الصحي.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اجتمع في الأسابيع الماضية مرات عدة لبحث عودة البطولات في أسرع وقت ممكن.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news