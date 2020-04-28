الامارات | كريستيانو رونالدو يعود لتورينو

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شكرا لقرائتكم خبر عن كريستيانو رونالدو يعود لتورينو والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يبدو أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يستعد لاتخاذ القرار الصعب بالعودة إلى إيطاليا الذي يستمر فيها تفشي وباء كورونا، وذلك للحاق بتدريبات فريقه يوفنتوس الإيطالي بعدما كشفت تقارير صحافية أن هداف اليوفي يستعد حالياً لمغادرة مدينة ماديرا البرتغالية.
وكان نادي يوفنتوس قد استدعى نجومه الأجانب من أجل العودة للتدريبات في الفترة المقبلة استعداداً لعودة كرة القدم في الأسابيع المقبلة.
وذكرت صحيفة "ريكورد" البرتغالية أن كريستيانو رونالدو سيعود لمدينة تورينو من أجل العودة للتدريبات رفقة فريقه يوفنتوس.
وكان رونالدو قد أمضى الأيام الماضية في البرتغال رفقة أسرته، وكان يتدرب على ملاعب ناديه الأسبق ناسيونال ماديرا استعداداً لعودة التدريبات بشكل رسمي.
وستكون هناك أزمة واحدة في الفريق تتمثل في اللاعب الوحيد غير الواضح موقفه من العودة هو جونزالو هيجواين، حيث يمضي الفترة الحالية بالأرجنتين بالعزل الصحي.
وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اجتمع في الأسابيع الماضية مرات عدة لبحث عودة البطولات في أسرع وقت ممكن.
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