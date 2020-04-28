شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة حسني: هذا ما ينقص مصطفى محمد حتى يكون مهاجم مصر الأول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد أسامة حسني، مهاجم الأهلي السابق، بمهاجم الزمالك الشاب مصطفى محمد، قائلا أنه لاعب يملك خامة مبشر للغاية. وقال «حسني» في تصريحات على قناة «أون تايم»، إن مصطفى محمد استفاد كثيرا من فترة خروجه على سبيل الإعارة من الزمالك إلى طنطا وطلائع الجيش، موضحاً: «المهاجم لابد وأن يكون دائماً في الملعب، حتى يكتسب حساسية التهديف، لذلك كان أمرا جيدا أن يلعب في طلائع الجيش وطنطا». وأضاف: «هذا بالإضافة إلى أن عمره صغير، فهو الآن 23 سنة، ولعب في الزمالك ويقدم مستوى مميز، فضلا عن أنه كان مؤثراً للغاية في بطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 23 سنة».

وعن تلقيبه بمهاجم مصر الأول، علق أسامة حسني قائلاً: «احنا عندنا مشاكل في مركز رأس الحربة لأن معظم الأندية بتعتمد على المهاجم الأجنبي، لكن بالنسبة لمصطفى نقدر نقوله إنه في مرحلة البداية، علشان نقدر نقول إنه مهاجم مصر الأول، لازم يشتغل مع المنتخب الأول ويشارك في بطولات أفريقيا وتصفيات كأس عالم، ويبدأ ياخد الاحتكاك القوي، لكنه أكيد خامة مبشرة». الوضع في مصر Advertisements

اصابات 4,782

تعافي 1,236

وفيات 337

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