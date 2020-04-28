شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة حسني يكشف عن وصية محمد عبدالوهاب له قبل وفاته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أسامة حسني، مهاجم الأهلي السابق، إن اللاعب الراحل محمد عبدالوهاب، كان من أقرب الشخصيات، وأنه يتذكر جيدا اللحظة الصعبة التي سقط فيها خلال المران وفارق الحياة.

وأضاف «حسني»، في تصريحات على قناة «أون تايم»: «كنا في التقسيمة، في جانب من الملعب، وفوجئنا بعبدالوهاب الذي كان يقف بعيداً، يسقط على الأرض، ولم ننتظر سوى 15 ثانية حيث شعرنا أن هناك شئ ما، فأسرعنا إليه وطبيب الفريق اكتشف وفاته».

وتابع: «كان مقرب لي بشدة، فإلى جانب الأهلي، لعبنا معا في المنتخب العسكري، وكنا دائما نروح النادي قبل المران بساعات نتناول الغداء معا».

وكشف: «قبل وفاته بيومين، ذهبت إلى النادي ووجدته يجلس وحيدا حزينا، فسألته عن حالته، فقال إنه حزين على زميلنا أحمد وحيد الذي توفى حينها في حادث، وقال لي عاوز أديك حاجة لما أموت تبقى صدقة جارية عليا، وبعت لي سورة (مريم) على الموبايل، وقال لي دائما اقرأها، ووقتها كنت بحفظ القرآن، وبالفعل حفظتها، ودائما كل ما بقرأ سورة مريم أتوقف عندها وأقرأ له الفاتحة».