شكرا لقرائتكم عمرو زكي ينشر صورة مع حسن شحاته: فرحة مع المعلم بجائزة أفضل لاعب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استعاد عمرو زكي نجم نادي الزمالك السابق ومنتخب مصر، ذكريات تتويجه بجائزة أفضل لاعب عربي في عام 2008، وهو نفس العام الذي حصد فيه منتخب الفراعنة ثاني ألقابه القارية على التوالي في الثلاثية الذهبية تحت قيادة حسن شحاتة المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر.

ونشر عمرو زكي صورة جمعته بحسن شحاته، عبر حسابه الشخصي على انستجرام مع درع أفضل لاعب وعلق عليها: فرحة مع المعلم بجائزة افضل لاعب عربي 2008.

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عمرو زكى

وأكد عمرو زكي، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن إدارة النادي الأبيض الأسبق وقفت في طريق احترافه الأوروبي عام 2008.

وأضاف عمرو زكي عبر قناة الزمالك، " ممدوح عباس رئيس الزمالك الأسبق قالي لي أنه يبحث عن الاستثمار في المقام الأول واشترط مبلغا تعجيزيا من أجل بيعي لويجان الانجليزي بلغ 250 مليون جنيه، كاشفاً أن ريال مدريد دخل في مفاوضات لضمه خلال فترة لعبه لويجان.

كما أشاد عمرو زكي بالفرنسي كارتيرون، المدير الفني للفريق الأبيض، مؤكدا انه مدرب كبير واختيار موفق للغاية من الادارة تنصيبه مديراً فنياً للنادي"، وواصل:" كارتيرون نجح في تجهيز لاعبي الزمالك ذهنياً ونفسياً وبدنياً والمباريات الأخيرة للنادي خير دليل على ذلك وبالأخص المواجهات الثلاثة أمام الترجي.