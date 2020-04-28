شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يدفع 24 ألف دولار للشركة المسئولة عن الـvar.. اعرف السبب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سددت اللجنة الخماسية المسئولة عن إدارة اتحاد الكرة، مبلغ 24 ألف دولار إلى الشركة الإسبانية المسئولة عن تطبيق تقنية الفيديو فى الدورى المصرى، نظير تطبيق التقنية فى مباريات الدورى هذا الموسم.

وكشف مصدر باتحاد الكرة، أن اللجنة اتفقت مع الشركة الإسبانية على أن يتم إرسال مستحقات الشركة مع كل أسبوع تطبق فيه التقنية بالدورى المصرى، لذا تم سداد مبلغ 24 ألف دولار للشركة نظير تطبيق الـvar في 6 مباريات فقط بالدوري قبل تعليق النشاط الكروي للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث أن تكلفة تطبيق التقنية فى المباراة الواحدة تصل إلى 4 آلاف دولار.

وحددت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني، بشكل رسمي، بدلات حكام تقنية الفيديو ، حيث سيحصل حكم الفيديو على 3750 جنيها فى المباراة الواحدة، بينما يحصل الحكم مساعد الفيديو على 2500 فى المباراة.

وكانت اللجنة الخماسية رفضت مساواة حكم الساحة بحكم الفيديو، وقررت أن يحصل حكم الفيديو على نفس بدلات الحكم المساعد، في حين سيحصل مساعد حكم الفيديو على نفس بدلات الحكم الرابع.

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ورفضت اللجنة الخماسية المحاولات التي قادها بعض المقربين من أعضاء اللجنة لعودة جمال الغندور رئيس لجنة الحكام المستقيل لمنصبه ، لاسيما في ظل عدم وجود بديل له في الوقت الحالي نظرا لغموض مصير الدوري العام ، الا ان اللجنة رفضت عودته خاصة بعد اعلان قبول الاستقالة .

وتقدم جمال الغندور ومعه لجنته التى تضم ياسر عبد الرؤوف وتامر درى وفهيم عمر وجميع أعضاء اللجنة باستقالة جماعية من إدارة لجنة الحكام، خاصة أن الغندور هو من رشحهم فور توليه مهمة لجنة الحكام وتم الموافقة علي الاستقالة من قبل اللجنة الخماسية.

وتقرر تأجيل تشكيل لجنة جديدة للحكام لحين تحديد موقف عودة بطولة الدورى بعد توقفها بسبب كورونا وتم الاستقرار علي ادارة اعمال اللجنة من قبل وجيه احمد ومعه عزب حجاج.

استقر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني علي العمل بلائحة جديدة لمستحقات الحكام خلال الفترة المقبلة لتحفيزهم والتأكيد علي ان قرار قبول استقالة جمال الغندور من رئاسة لجنة الحكام لم يكن بسبب تعديل اللائحة بل لاسباب اخري.