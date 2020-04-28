شكرا لقرائتكم صور.. فوتو سيشن لـ علي معلول بصحبة أسرته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر كريم علي معلول نجل نجم النادي الأهلي، صوراً عبر حسابه الشخصي على انستجرام، جمعته بوالده ووالدته، في فوتو سيشن جديد في إحدى الحدائق.

وتصدر الدولى التونسى على معلول، ظهير أيسر النادى الأهلي، قائمة أغلى 7 لاعبين فى الجبهة اليسرى في الايجيبشن ليج، فى ظل العروض القوية التى يقدمها النسر الطائر منذ انضمامه إلى المارد الأحمر قادماً من الصفاقسى التونسى فى صيف 2016.

وبلغت القيمة التسويقية لعلى معلول فى آخر تحديث لها عبر موقع الإحصائيات ترانسفير ماركت، حوالى مليون و400 ألف يورو، ما يعادل 23 مليون جنيه مصرى.

وبشكل عام شارك الدولى التونسى مع النادى الأهلى فى 121 مباراة منذ قدومه إلى الفريق الأحمر، سجل خلالها 19 هدفاً وصنع 35 آخرين لزملائه بالفريق.

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وجاء أيمن أشرف ظهير أيسر النادي الأهلي في المركز الثاني بقيمة مادية بلغت 950 ألف يورو، ما يعادل 16 مليوناً و200 ألف جنيه مصرى، إلا أن لاعب القلعة الحمراء يلعب بشكل أكبر فى مركز المدافع نظراً لهيمنة معلول على الجبهة اليسرى.

وفى المركز الثالث جاء محمد حمدي ظهير أيمن نادي بيراميدز، بقيمة تسويقية بلغت 6 ملايين و800 ألف جنيه، حيث شارك لاعب بيراميدز فى 24 مباراة بمختلف البطولات خلال الموسم الجارى، سجل خلالها هدفين وصنع آخر.

وشارك عبد الله جمعة ظهير أيسر نادي الزمالك محمد حمدي فى المركز الثالث بقيمة تسويقية بلغت 6 ملايين و800 ألف جنيه، إلا أن لاعب القلعة البيضاء شارك فى 26 مباراة مع الزمالك بمختلف البطولات خلال الموسم الجارى لم يصنع أو يسجل خلالها أى أهداف.