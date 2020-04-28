شكرا لقرائتكم المصرى ينتظر عودة المحكمة الرياضية للعمل لتقديم التماس ضد إيقاف القيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينتظر مسئولو المصرى البورسعيدى عودة المحكمة الرياضية الدولية للعمل من جديد من أجل تقديم التماس بشأن القرار الصادر ضده بإيقاف القيد لفترتين متتاليتين تنتهى بنهاية الميركاتو الصيفى المقبل .

كان الإتحاد الدولى أصدر قرارا فى وقت سابق بإيقاف قيد المصرى البورسعيدى لفترتين متتاليتين على خلفية اللاعب شيخ موكورو صانع ألعاب الفريق مع نادى هلال الأبيض السودانى .

وأكد عبد الظاهر السقا المدير الرياضى للمصرى البورسعيدى أنه عقد جلسة مع نصر عزام المكلف بالدفاع عن حقوق النادى فى تلك القضية وأطلع من خلاله على كل مشتملات القضية ، مؤكدا أن المحامى أخبره أن المحكمة الرياضية مغلقة حاليا بسبب تفشى وباء كورونا حول العالم

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وأضاف السقا أنه فور عودة المحكمة للعمل مباشرة ، فإن نصر عزام سيقوم بعمل التماس من أجل الأكتفاء بالفترة الماضية ، حتى يستفيد النادى الساحلى من الميركاتو الصيفى المقبل فى تدعيم صفوفه بالتعاقد مع أكثر من لاعب فى بعض المراكز التى تحتاج لتدعيم فورى مثل حراسة المرمى والدفاع والظهير الأيمن والأيسر .

من ناحية أخرى يبحث طارق العشرى المدير الفنى للمصرى البورسعيدى عن حارس مرمى كفء بقطاع الناشئين بالنادى من أجل تصعيده للتدريب مع الفريق الكروى بعد العودة للتدريبات من جديد حال الاستقرار على عودة الدورى.

كان اتحاد الكرة قرر إيقاف المسابقة لنهاية الشهر الجارى بعد قرار مجلس الوزراء بسبب تفشى وباء كورونا القاتل الذى أصاب العالم بأكلمه.