شكرا لقرائتكم ناصر ماهر يستعيد ذكرياته في الأهلي بهدف مع شباب 97 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استعاد ناصر ماهر صانع ألعاب النادي الأهلي المعار إلى فريق سموحة، ذكرياته مع القلعة الحمراء، عندما كان لاعباً في قطاع الناشئين، بهدف مع أهلي 97.

ونشر ناصر ماهر فيديو عبر حسابه الشخصي على انستجرام للهدف الذي سجله مع قطاع الناشئين.

View this post on Instagram (اهلي97♥️????) A post shared by Naser Maher (@naser.maher_8) on Apr 27, 2020 at 3:17pm PDT

بعدما حسم السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، مصير ثنائى الفريق محمد شريف المُعار لإنبى وأكرم توفيق المُعار للجونة يترقب باقى اللاعبين المُعارين من الأهلى سواء بالعودة للقلعة الحمراء أو الاستمرار فى تجربة الإعارة أو الرحيل النهائي.

Advertisements

ويمتلك الأهلى أكثر من لاعب مُعار، أمثال صلاح محسن وناصر ماهر وكريم يحيى وفوزى الحناوى محمد عبد المنعم (سموحة) وليد آزارو (الاتفاق السعودي) وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وباسم على ومحمود الجزار (الجونة) وحسين السيد مارسيلو (الصفاقسى التونسي) ومحمد شريف (إنبي) وعمرو جمال وعمار حمدى واحمد علاء (طلائع الجيش).

اللاعبون المُعارون من الأهلى لأندية أخرى طلبوا من إدارة القلعة الحمراء حسم مصيرهم، فى ظل تلقيهم عروضاً من أندية محلية وخارجية من أجل البت فيها، لاسيما فى ظل رغبة هذه الأندية إنهاء الصفقة لصالحها حال موافقة الأهلي.

مسئولو الأهلى أبلغوا الثنائى "محمد شريف وأكرم توفيق" بالعودة للقلعة الحمراء بنهاية الموسم الجارى بناءً على طلب ورؤية السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الذى تابع اللاعبين وأبدى إعجابه بهما بشكل كبير.

وقدم أكرم توفيق مستوى جيداً مع الجونة خلال الفترة الماضية، ويرى فايلر أن أكرم توفيق يمكن توظيفه فى مركز الظهير الأيمن بالأهلى لتعويض أحمد فتحى الذى سيرحل بنهاية الموسم الجارى لرفضه تجديد عقده مع الأهلى، كما يمكنه اللعب أيضاً فى خط الوسط، أما محمد شريف فيرى المدير الفنى للأهلى أنه سيكون إضافة قوية للشق الهجومى فى القلعة الحمراء حينما يعود النشاط المتوقف حالياً بسبب وباء "كورونا".

وأبلغ رينيه فايلر وجهة نظره لأدارة الأهلي بشأن محمد شريف وأكرم توفيق فقام مسئولو القلعة الحمراء بدورهم بالتحدث مع ثنائى الجونة وإنبى والتأكيد لهما على العودة للأهلى بنهاية الموسم الجاري.