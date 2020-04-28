شكرا لقرائتكم مدافع الزمالك يفضل لعبة بابجى على مشاهدة المسلسلات فى رمضان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يفضل مدافع الزمالك محمد عبد الغنى ممارسة لعبة بابجى على السوشيال ميديا عن مشاهدة المسلسلات والبرامج فى شهر رمضان .

و كشف محمد عبد الغنى عن أنه لم يتابع أى مسلسل فى رمضان ، مشيرا إلى أن يشاهد فقط جزء من برنامج رامز جلال على الإفطار .

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ويتغلب عبد الغنى على ملل تعليق النشاط فى حظر كورونا بالتدريبات المنفردة ولعب البابجى بمنافسة مع زميله عبد الله جمعة .

ووضع الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، عددا من الإجراءات والبرامج التدريبية للاعبى الأبيض، خلال فترة التوقف السلبية الحالية، بسبب الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، وذلك للحفاظ على اللياقة البدنية للاعبين وتجنب أى أزمة تتسبب لهم من جراء الراحة السلبية وعدم خوض أى تدريبات جماعية خلال تلك الفترة.

كما وضع الفرنسى كارتيرون برنامج تدريبات اللاعبين فى ظل متابعته المتواصلة لهم ويشمل وجود حصة جرى خاصة بكل لاعب بصفة يومية، وذلك للحفاظ على لياقتهم البدنية، فى ظل حالة التوقف السلبية التى يخضع لها اللاعبين فى الفترة الحالية، وذلك حتى يضمن حفاظهم على لياقتهم البدنية ومستواهم البدنى تحسبًا لاستئناف النشاط الرياضى وعودة التدريبات فى أى وقت، وذلك بعدما قرر اتحاد الكرة مد فترة تعليق منافسات الدورى الممتاز، حتى نهاية أبريل الجارى، فى إطار الإجراءات الاحترازية للحد من خطر تفشى فيروس كورونا.