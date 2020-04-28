هل يجب الغاء موسم الدوري الانكليزي لكرة القدم؟

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لندن (أ ف ب) - هل يحصل ليفربول على فرصة التتويج بلقب الدوري الانكليزي لكرة القدم بعد انتظار دام ثلاثين سنة؟ أم سيرضخ موسم "بريمير ليغ" لخيار الالغاء بعدما علّق فيروس كورونا المستجد منافساته بدءا من الشهر الماضي؟

يلتقي أصحاب الشأن في الدوري الانكليزي يوم الجمعة لمناقشة كيفية المضي نحو ايجاد حل لمسألة التعليق، في ظل تقارير حول استئناف الدوري في 8 حزيران/يونيو.

وفيما ألغي الدوري الهولندي ويبدو البلجيكي مترددا للسير على النهج عينه، دعا البعض الى الغاء الدوري الانكليزي هذا الموسم.

لكن الاندية لا تزال ملتزمة لانهاء موسم 2019-2020، نظرا لاستفحال العوائق المالية وتعقِّد الحلول القانونية إذا لم تستكمل المباريات الـ92 المتبقية.

تلقي وكالة فرانس برس نظرة على الرأيين المتناقضين حول طريقة استكمال الموسم من عدمه.

انهاء الموسم بأية طريقة

منذ تعليق الدوري في 13 آذار/مارس، عانت الاندية الانكليزية فترة رهيبة، في ظل الجدل حول تخفيض رواتب لاعبيها الذين كسر بعضهم قيود التباعد الاجتماعي وظهروا في تمارين لياقة في الحدائق العامة.

عودة التركيز الى المباريات ولا شيء سواها مطلوبة بقوة في الدوري ولدى المشجعين التواقين لعودة المنافسات.

وقال الاتحاد الاوروبي للعبة الاسبوع الماضي ان استئناف الموسم سيكون "سيناريو مثاليا".

وإذا لم يكن ذلك ممكنا، يتعيّن على الدوريات ايجاد طريقة للاستئناف بـ"أشكال مختلفة"، ما يعني مباريات فاصلة "بلاي أوف" في بعض الاحوال.

وضع رئيس الوزراء بوريس جونسون الذي يتعافى من فيروس كورونا في اجواء عودة المباريات وراء ابواب موصدة، بحسب تقارير صحافية.

وفي إشارة إلى عودة عجلة الدوري للدوران، سمحت أندية أرسنال، توتنهام، وست هام وبرايتون للاعبيها بالعودة لاجراء تمارين فردية.

وقال البرتغالي ديوغو جوتا جناح ولفرهامبتون لشبكة "بي بي سي": "أعتقد انه يمكن انهاء موسم البريمير ليغ".

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وأضاف "برغم ان بعض الدوريات يمكن ان تنتهي الان، الا ان بعضها قد يبدأ عاجلا. اعرف انه يجب انهاء موسم البريمير ليغ بالنسبة للجماهير في مختلف انحاء العالم، لذا من الهام أن نتمكن من انهائه".

ويملك ألن بارديو مدرب نيوكاسل وكريستال بالاس سابقا نظرة فريدة بهذا الشأن. يعتقد ان الدوري الممتاز سيصل الى ختامه لتفادي تكلفة الدعاوى في المحاكم.

وقال مدرب دن هاغ الهولندي الذي تفادى الهبوط الى الدرجة الثانية "تسبّب حقوق النقل التلفزيوني إشكالية أكبر في انكلترا. إذا جلبتم الطراز عينه (مثل هولندا) سينتهي الامر بدعاوى قانونية ضخمة".

وتابع "من المدربين، الرؤساء والرؤساء التنفيذيين الذين تحدثت معهم في البريمير ليغ، يبدو التصميم واضحا لاكمال الموسم، شرط الحصول على ضوء أخضر من الحكومة".

دعوات الالغاء

وفي ظل الخسائر الفادحة في الارواح (أكثر من 20 الف حالة وفاة في بريطانيا) وعلى الصعيد الاقتصادي بسبب تفشي "كوفيد-19"، يرى البعض انه من المعيب اعتبار الرياضة أولوية.

لا يمكن للاندية ضمان صحة اللاعبين، وهناك مخاوف بشأن تجمع الجماهير خارج أسوار الملاعب في ظل اقامة المباريات امام مدرجات فارغة.

واوضح لاعب وسط ليفربول وتوتنهام السابق جايمي ريدناب انه لا يرى فائدة من اللعب حتى تموز/يوليو وآب/أغسطس وتأخير الموسم المقبل.

وقال "إذا لم يختتم الموسم في نهاية حزيران/يونيو، يجب ان ننظر الى الخيارات ونتطلع فقط للموسم المقبل".

واذا لم ينته الموسم، يتعيّن ايجاد حلول لتقرير هوية البطل، مراكز التأهل الاوروبية والهبوط الى المستوى الثاني.

سيكون خيار الغاء الموسم بمثابة الطلقة الأخيرة، ولا شك بانه لن يعجب الاندية وجماهيرها، خصوصا ليفربول الذي يحلق في صدارة الترتيب بفارق شاسع عن مانشستر سيتي.

وستعترض اندية مانشستر يونايتد، ولفرهامبتون، شيفيلد يونايتد وتوتنهام على ظلم سيلحق بها في حال عدم تأهلها الى دوري ابطال اوروبا، وذلك لحلولها راهنا خارج ترتيب الاربعة الاوائل.

سيهبط استون فيلا مع نوريتش وبورنموث، لكن الاول لعب مباراة أقل وبمقدوره الخروج من لائحة الهابطين لو حصد نقاط تلك المباراة المؤجلة.