أولمبياد طوكيو سيُلغى بحال عدم السيطرة على جائحة كورونا في 2021 (منظمون)

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر





طوكيو (أ ف ب) - سيُلغى أولمبياد طوكيو، المؤجل من 2020 إلى صيف 2021 بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، بحال عدم السيطرة على الجائحة العام المقبل، بحسب ما أعلن رئيس اللجنة المنظمة الثلاثاء.

وفي مقابلة مع يومية "نيكان سبورتس"، قال يوشيرو موري انه لا يمكن تأجيل الالعاب أبعد من 2021 إذا لم ينته الوباء "في هذه الحالة سيُلغى"، مشيرا الى استحالة ارجائه مرة جديدة.

واضطر المنظمون اليابانيون تحت ضغط كبير من الرياضيين، الاتحادات الرياضية ثم اللجنة الاولمبية الدولية الى تأجيل الالعاب في آذار/مارس الماضي لمدة سنة، لتصبح مقررة في 32 تموز/يوليو 2021.

وعما اذا كان واردا تأجل الاولمبياد مرة جديدة إلى 2022 بحال استمر تهديد فيروس كورونا المستجد حتى العام المقبل، كان موري قاطعا "لا".

تابع "في هذه الحالة سيُلغى".

وقال موري ان الالعاب ألغيت سابقا في زمن الحرب، وقارن المعركة مع كورونا بـ"قتال عدو غير مرئي".

وبحال احتواء الفيروس بنجاح "سننظم الالعاب بسلام الصيف المقبل" بحسب ما أضاف رئيس اللجنة المنظمة "الانسانية تراهن على ذلك".

Advertisements

وكان موري اشار الاسبوع الماضي انه طرح فكرة تأجيل الالعاب لسنتين على رئيس الوزراء شينزو آبي، لكن "رئيس الوزراء قرر ان التأجيل لسنة هو المسار الصحيح".

ويرى المنظمون والمسؤولون اليابانيون ان تأجيل الالعاب سيكون فرصة لتظهير انتصار البشرية على فيروس "كوفيد-19"، لكن بدأت تساؤلات تطرح عما اذا كانت فترة التأجيل لسنة كافية أم لا.

حذر رئيس الجمعية الطبية اليابانية يوشيتاكي يوكوكورا الثلاثاء انه سيكون "صعبا للغاية" تنظيم الالعاب العام المقبل بحال عدم اكتشاف لقاح "لا أقول انها ستلغى لكن ذلك (تنظيمها) سيكون صعبا للغاية".

وانتقد خبير ياباني الاسبوع الماضي رد فعل البلاد في مواجهة فيروس كورونا محذرا انه "متشائم جدا" من امكانية اقامة الالعاب في 2021.

قال كنتارو ايواتا استاذ الامراض المعدية في جامعة كوبي "لكي أكون صريحا معكم، لا اعتقد ان اقامة الاولمبياد ستكون واردة العام المقبل". واشار الى ان الفيروس يحتاج لاحتوائه ليس من قبل اليابان فحسب بل من كل دول العالم.

ولا شك بان تأجيل الالعاب فرضت تغييرات لوجستية كبيرة ونفقات اضافية على المنظمين. نقلت كيودو عن موري ان حفلي الافتتاح والختام سيطرأ عليهما "مراجعات جذرية" لتقليص النفقات، مضيفا ان المنظمين طالبوا مخرجي الحفلين تضمين رسائل حول ازمة فيروس كورونا.

مواضيع قد تهمك :