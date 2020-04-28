شكرا لقرائتكم خبر عن قصة هدف.. فلافيو يمنح الأهلي لقب الدوري برأسية فى مرمي الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح الأنجولى أمادو فلافيو فى إحراز هدف فوز الأهلى على الإسماعيلى فى المباراة ألفاصلة التى جمعت ألفريقين باستاد حرس الحدود موسم 2009 ليتوج النادى الأهلى بلقب بطولة الدورى.

ويعتبر أغلى أهداف الأنجولى أمادو فلافيو عندما توج النادى الأهلى بلقب بطولة الدورى موسم 2009 بعد الفوز على الإسماعيلى بهدف الأنجولي.

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فى 24 مايو 2009 تساوى الأهلى مع الإسماعيلى فى عدد النقاط ووصل رصيد كل منهما إلى 63 نقطة فأقيمت مباراة فاصلة بينهما لتحديد البطل وفى الدقيقة الرابعة سجل فلافيو رأسية فى مرمى محمد صبحى حارس الدراويش، بعد تمريرة من جلبرتو، ليحرز الهدف الوحيد فى اللقاء ويهدى درع الدورى الـ34 فى تاريخ الأهلي.

ولد أمادو فلافيو في 30 ديسمبر 1979 في العاصمة الأنجولية لواندا وبدأ حياته الكروية في نادى بترو أتليتكو الأنجولى، ولعب أول مبارياته وهو فى العشرين من عمره.

فى عام 2005 انضم فلافيو فى الانتقالات الشتوية للأهلى وارتدى القميص رقم 23، بعد أن لعب الفهد الأنجولى مع فريقه بترو أتليتكو أمام الأهلي فى دورى أبطال أفريقيا عام 2001، وسجل هدفاً في اللقاء الذي انتهى بأربعة أهداف مقابل هدفين لصالح بترو أتليتكو، وهي البطولة التي فاز الأهلي بلقبها تحت قيادة البرتغالى مانويل جوزية، وفاز فيها فلافيو بلقب أفضل لاعب.