شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو زكى ينشر صورة مع حسن شحاتة ويعلق: فرحة مع المعلم بجائزة أفضل لاعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعاد عمرو زكى، نجم نادى الزمالك ومنتخب مصر السابق، ذكريات تتويجه بجائزة أفضل لاعب عربى فى عام 2008، وهو نفس العام الذى حصد فيه منتخب الفراعنة ثانى ألقابه القارية على التوالى فى الثلاثية الذهبية تحت قيادة حسن شحاتة المدير الفنى الأسبق لمنتخب مصر.

ونشر عمرو زكى صورة جمعته بحسن شحاتة، عبر حسابه الشخصى على إنستجرام، مع درع أفضل لاعب وعلق عليها، "فرحة مع المعلم بجائزة أفضل لاعب عربى 2008".



عمرو زكى

من ناحية أخرى، أكد عمرو زكي، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن إدارة النادي الأبيض الأسبق وقفت في طريق احترافه الأوروبي عام 2008.

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وأضاف عمرو زكي عبر قناة الزمالك، " ممدوح عباس رئيس الزمالك الأسبق قالي لي أنه يبحث عن الاستثمار في المقام الأول واشترط مبلغا تعجيزيا من أجل بيعي لويجان الانجليزي بلغ 250 مليون جنيه، كاشفاً أن ريال مدريد دخل في مفاوضات لضمه خلال فترة لعبه لويجان.

وأثنى عمرو زكي على المستوى الفني المميز الذي يقدمه الدولي التونسي فرجاني ساسي داخل صفوف الفريق الأبيض، معلقاُ :"ساسي من أبرز الصفقات التي أبرمها مجلس إدارة الزمالك في المواسم الأخيرة..فهو لاعب جوكر يجيد اللعب في أكثر من مركز وهو إضافة كبيرة للزمالك ولاعب كبير يصنع الفارق مع الفريق".

كما أشاد عمرو زكي بالفرنسي كارتيرون، المدير الفني للفريق الأبيض، مؤكدا انه مدرب كبير واختيار موفق للغاية من الادارة تنصيبه مديراً فنياً للنادي"، وواصل:" كارتيرون نجح في تجهيز لاعبي الزمالك ذهنياً ونفسياً وبدنياً والمباريات الأخيرة للنادي خير دليل على ذلك وبالأخص المواجهات الثلاثة أمام الترجي.

وأثنى عمرو زكي على قيمة محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي ومنتخب مصر، معلقاً "فخور بإبن مصر محمد صلاح، هو الهرم الرابع، إنجازات صلاح في أوروبا لن تتكرر، ويكفينا فخراً أن صلاح في مقارنة دائمة مع ميسي ورونالدو".