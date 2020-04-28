شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. بيبو والشيخ يهديان الأهلى كأس مصر بآخر ربع ساعة أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مثل هذا اليوم 28 أبريل 1978 نجح النادى الأهلى فى رد اعتباره، وعوض جماهيره فقدان لقب بطولة الدورى الذى ذهب لميت عقبة بفارق هدف اعتبارى، وهزم الزمالك فى نهائى كأس مصر فى نسختها رقم 51 عندما حول البدلاء تأخر الأهلى بهدفين مقابل هدف إلى فوز تاريخى 4/2.

انتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف سجله مصطفى عبده فى الدقيقة 29، وقبل نهاية الشوط بقليل أشهر الحكم الألمانى شايلفر البطاقة الحمراء لمدافع الزمالك ممدوح مصباح.

وفى أول ربع ساعة من الشوط الثانى نجح الزمالك فى تحويل تأخره إلى تقدم بهدفين رغم النقص العددى عن طريق على خليل، وطه بصرى، ما اضطر المدير الفنى هيديكوتى لإجراء تغييرين فى توقيت واحد عندما دفع بمحمود الخطيب وطاهر الشيخ، واللذين ونجحا فى تحويل تأخر فريقهما إلى فوز عريض فى آخر ربع ساعة، حيث تعادل الخطيب فى الدقيقة 76، وتقدم جمال عبدالحميد بعدها بست دقائق.

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وفى الوقت المحتسب بدل من الضائع، عزز طاهر الشيخ الفوز للأهلى بتسجيل الهدف الرابع، ليحقق الأهلى لقب كأس مصر للمرة الوحيدة تحت قيادة هيديكوتى، وللمرة رقم "22" فى تاريخه، وللمرة رقم 20 منفردًا.

مثل الأهلى بقيادة المجرى هيديكوتى فى هذه المباراة: ثابت البطل، حازم خالد (طاهر الشيخ)، مصطفى يونس، ماهر همام، حمدى جمعة، صفوت عبدالحليم، شطة، مختار مختار، مصطفى عبده، عبدالعزيز عبد الشافى زيزو (محمود الخطيب)، جمال عبدالحميد.

مثل الزمالك بقيادة زكى عثمان: فاروق فوزى، محمد صلاح، فاروق جعفر، ممدوح مصباح، صبرى المنياوى، طارق غنيم، طه بصرى، محمود الخواجة، وحيد كامل (نصر إبراهيم)، حسن شحاتة، على خليل (محمد سعيد).