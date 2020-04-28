شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. نجوم الكرة فى لقطات عائلية جدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحرص دائما نجوم الكرة على أوقات وقت الفراغ بصحبة عائلتهم و زوجاتهم و أبناءهم فى ظل إنشغالهم طوال الموسم بالتدريبات و المباريات أو حتى الإستوديوهات التحليلية للدورى.

و نجد أن نجوم الكرة إستغلوا جدا فترة حظر التجول الحالية و تعليق النشاط بسبب فيروس كورونا فى قضاء الوقت مع العائلة خاصة اننا فى شهر رمضان الكريم .

ويحاول الرياضيون استغلال وقتهم فى عدد من الأنشطة، وأهمها التدريبات الخفيفة فى المنزل مع أبنائهم أو إبتكار أنشطة أخرى مثل تعليق الزينة فى رمضان و تلوين البيض فى شم النسيم .

ومن أبرز النجوم اللذي\ن دائما ما يظهرون الجانب العائلة عبر السوشيال ميديا ، حزم إمام نجم الزمالك السابق و زميله خالد الغندور و كلا من عماد متعب نجم الأهلى السابق الذى يحرص على ممارسة عدد من الأنشطة مع بناته و حارس الزمالك محمود عبد الرحميم جنش و باسر مرسى لاعب الإنتاج الحربى الحالى

وبعد إعلان مجلس الوزراء تجديد حظر التجوال وإعلان الأندية والاتحادات تعليق النشاط الرياضى حتى منتصف مايو وإغلاق الأندية ومراكز الشباب والهيئات الرياضية، وكذلك حظر التجول من التاسعة مساءً حتى السادسة صباحاً، أصبح لأى رياضى وقت فراغ كبير خلال تواجده فى المنزل، لذلك يحرص على استغلاله بشتى الطرق كل حسب رغبته وتفكيره.

و يرصد الخليج 365 صور لنجوم الكرة فى لقطات عائلية جدا كالتالى :

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