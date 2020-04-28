شاهد.. وصلة تدريبات منزلية لعمر السعيد مع نجله

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض عمر السعيد، مهاجم نادى الزمالك، وصلة تدريبات منزلية للحفاظ على لياقته البدنية في ظل توقف النشاط الرياضي في مصر والعديد من دول العالم بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.

ونشر السعيد صوراً عبر حسابه الشخصي على انستجرام خلال أدائه التدريبات بصحبة نجله.



عمر السعيد



السعيد ونجله



مهاجم الزمالك



مهاجم نادي الزمالك

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يفاضل عمر السعيد، مهاجم الزمالك، خلال الوقت الحالى، بين عرضى المصرى ووادى دجلة، بعدما تلقى اتصالات من وادى دجلة للعودة إلى صفوف الفريق بداية من الموسم المقبل، فى ظل عدم مشاركته مع الفريق الأبيض بصورة أساسية فى المباريات.

وينتظر عمر السعيد تحديد مصيره فى الفترة المقبلة مع الزمالك لحسم موقفه من العروض المحلية التى تلقاها فى الفترة الأخيرة، خاصة بعدما أوضح أيضًا طارق العشرى المدير الفنى للمصرى، رغبته فى الحصول على جهوده بداية من الموسم الجديد.

فيما يحرص الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، على دراسة كافة الترشيحات من اللاعبين المرشحين للانضمام للأبيض، للوقوف على الصفقات الأنسب لتدعيم صفوف الفريق بها خلال الموسم المقبل، وذلك خلال فترة التوقف السلبية الحالية، والتى تأتى فى إطار الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا.

ولجأ المدرب الفرنسى لتقسيم لاعبى الزمالك على مجموعات مختلفة عبر تطبيق "واتس آب"، بحيث تكون كل مجموعة من اللاعبين تحت إشراف أحد أفراد الجهاز المعاون يقوم المدرب خلالها بمتابعة مجموعته التى حددها كارتيرون للإشراف على تدريبات جميع اللاعبين فى المنزل خلال الفترة الحالية، حيث طلب بإنشاء مجموعات مختلفة عبر تطبيق "واتس آب" للاعبين، حتى يتابع كل مدرب بالجهاز المعاون مجموعة من اللاعبين.

ويحرص لاعبو الزمالك على إرسال الفيديوهات للجهاز المعاون للفرنسى باتريس كارتيرون، عبر ذلك التطبيق للتأكيد على مواصلة تنفيذ برنامج المدرب الفرنسى للحفاظ على معدلات اللياقة البدنية الخاصة بهم وتجنب زيادة الأوزان خلال فترة التوقف الحالية وذلك حتى يكون الفريق الأبيض مستعدًا فى أى وقت لعودة النشاط الكروى مجددًا.