مصطفى حجي: هذه حقيقة مطالبتي لـ"بن شرقي" بالرحيل عن الزمالك

كشف مصطفى حجي، المدرب العام للمنتخب المغربي، عن حقيقة مطالبته للمغربي أشرف بن شرقي، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بالرحيل عن القلعة البيضاء.

قال مصطفى حجي، في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية

:"أون تايم سبورتس": "لا صحة لما تردد عن نصحي لبن شرقي بترك الزمالك، ولكني قلت إنه يصلح للعب في أوروبا"، مضيفًا: "الكل يعرف مدى تقديري للدوري المصري وقوته"ّ.

Advertisements

وأوضح: "النجوم المغاربة يلعبون في أندية كبيرة في مصر وعليهم الاجتهاد من أجل الانضمام للمنتخب".

وتابع: "الفرص متاحة لكل اللاعبين للانضمام للمنتخب المغربي بمن فيهم وليد أزارو ومحمد بن شرقي ومحمد أوناجم"، موضحًا: "البوسني خليلوزيتش قادر على إعادة منتخب المغرب للمسار الصحيح".