رياضة | رابطة المحترفين الإماراتية تطلب تعديلات "فيفا" الجديدة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 أبريل 2020 10:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر رابطة المحترفين الإماراتية تطلب تعديلات "فيفا" الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خاطبت رابطة المحترفين الإماراتية، الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، من أجل الحصول على التعديلات التي ستحدث في أجندة البطولات القارية.

قالت صحيفة البيان: "خاطبت رابطة المحترفين، الاتحاد الآسيوي لكرة القد،م بضرورة موافاتها بالتعديلات في أجندة البطولات القارية، سواء من ناحية استكمال دوري الأبطال، أو التصفيات المشتركة للتأهل لمونديال 2022، وكأس آسيا 2023".

وأضافت: "الرابطة تريد الحصول على التعديلات من أجل الاعتماد على بيانات موثقة بالمواعيد، تساهم في وضع روزنامة رابطة المحترفين خلال الفترة المقبلة، سواء في استكمال بطولاته مثل دوري الخليج العربي، أو تحديد موعد انطلاقة منافسات الموسم الجديد، حيث تجد الرابطة صعوبة في تحديد مواعيدها، في ظل عدم اتضاح موقف البطولات الآسيوية".