رياضة | فيا يستعيد ذكرياته مع برشلونة ويتحدث عن علاقته بميسي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 أبريل 2020 10:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر فيا يستعيد ذكرياته مع برشلونة ويتحدث عن علاقته بميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث اللاعب الإسباني ديفيد فيا لاعب فريق برشلونة السابق ذكرياته مع الفريق الكتالوني، وأيضا حرص فيا على الكشف عن بعض الأسرار مع الأرجنتيني ليونيل ميسي

وقال فيا في تصريحات حسب صحيفة الماركا : "انا محظوظ جداً لكوني كنت زميل ميسي يوماً ما، والجماهير تستمع به كل يوم احد وأربعاء".

وأضاف : "تخيل ان تشاهد ميسي كل يوم في التدريبات، حيث أنها كانت فرصة فريدة من نوعها وحاولت الإستمتاع على أكمل وجه".

وتابع : "قبل وصولي الى برشلونة كُنا نلعب دائماً بـ4/4/2، وكنت فقط مُهاجم لكن مع جوارديولا اختلف الوضع حيث كنت اميل لليسار، وكانت هنالك بعض الأمور التي يجب ان افعلها مع التسجيل".

وانتقل ديفيد فيا إلى فريق برشلونة في عام 2010، ولعب بصفوف الفريق الكتالوني لمدة ثلاثة مواسم.