رياضة | الزمالك يدرس ضم مهاجم المصري

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 أبريل 2020 10:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر الزمالك يدرس ضم مهاجم المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يدرس الجهاز الفنى لنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون التعاقد مع مهاجم جديد خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة لتدعيم خط الهجوم للمنافسة على البطولات الموسم القادم. ويتابع جهاز الزمالك بقيادة كارتيرون اللاعب الفلسطيني ومهاجم المصري محمود وادي والمتألق خلال السنوات الأخيرة مع فريقه ببطولة الدوري والكونفدرالية الإفريقية. ويدرس الزمالك تقديم عرض رسمي للفوز لخدمات اللاعب صاحب الإمكانيات الهجومية القوية لتدعيم خط الهجوم خلال الميركاتو القادم.

Advertisements