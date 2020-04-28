رياضة | أوليمبياد طوكيو مهددة بالإلغاء

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 أبريل 2020 10:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر أوليمبياد طوكيو مهددة بالإلغاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجر رئيس اللجنة المنظمة لأوليمبياد طوكيو المؤجل من 2020 إلى صيف 2021، مفاجأة كبيرة ، حيث أكد أنه ستم إلغائها بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، بحال عدم السيطرة على الجائحة العام المقبل، بحسب ما أعلن رئيس اللجنة المنظمة، اليوم الثلاثاء.

قال رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو، يوشيرو موري، في مقابلة مع صحيفة نيكان سبورتس: "لا يمكن تأجيل الألعاب أبعد من 2021، إذا لم ينته الوباء فسيتم إلغاء البطولة".

وعما إذا كان وارداً تأجل الأولمبياد مرة جديدة إلى 2022، بحال استمر تهديد فيروس كورونا المستجد حتى العام المقبل، كان رد موري قاطعاً "لا".